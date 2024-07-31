Мигранта, убившего 17 лет назад жителя Новосибирска, задержали при пересечении госграницы

Правоохранители задержали гражданина Узбекистана, обвиняемого в убийстве 45-летнего жителя Новосибирска. Преступление им было совершено в мае 2007 года в одной из квартир в Первомайском районе города. В ходе возникшей ссоры житель иностранец нанес удар ножом оппоненту. Через несколько часов мужчина от полученных ран скончался в больнице.

Мигранту удалось скрыться. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Фигурант был объявлен в федеральный розыск, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

— Неоднократно следователи и следователи-криминалисты СК возвращались к изучению материалов уголовного дела. Сотрудниками ведомства направлялись запросы в различные учреждения и давались подробные указания о проведении конкретных следственных действий, которые в последующем координировались и контролировались следственно-оперативной группой. Результатом кропотливой работы стало установление местонахождения обвиняемого, — рассказали в СК по Новосибирской области.

Почти 17 лет мигранту удавалось избегать правосудия. В феврале 2024 года иностранца наконец-то задержали, когда он пытался незаконно пересечь государственную границу в Алтайском крае.

В июле расследование уголовного дела завершено и передано в суд.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мигранта приговорили к 15,5 годам лишения свободы за убийство школьницы. Иностранец расправился со 17-летней девушкой после того, как она отказалась с ним встречаться.