В Новосибирске разыскивают электросамокатчиков, сбивших женщину с ребенком на «зебре»

В Новосибирске полицейские разыскивают водителя электросамоката и его пассажира, сбивших женщину с ребенком на пешеходном переходе.

ДТП произошло в Октябрьском районе города около полудня 24 июля.

По данным Госавтоинспекции, неустановленный молодой человек, управляя электросамокатом, возле дома № 25 по улице Шевченко сбил маму с маленькой дочкой, переходивших проезжую часть по «зебре». После этого водитель и его пассажир скрылись с места происшествия.

— В результате аварии пострадали 42-летняя женщина и ее 6-летняя дочь. Обе с травмами были доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в городском ведомстве.

Гонщики попали в объектив видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля.

Правоохранители устанавливают личность и местонахождение сбежавшего с места происшествия электросамокатчика и его приятеля.

ГАИ просит откликнуться новосибирцев, обладающих информацией имеющей значения для производства административного расследования.

— Обратиться можно в полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску по адресу: улица Станционная, 24/1, кабинет 18, телефон 232-23-35, — уточнили в ГАИ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода и уехал с места ДТП. Полицейские устанавливают личность виновника аварии и погибшей.