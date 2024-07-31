В Новосибирске разыскивают электросамокатчиков, сбивших женщину с ребенком на «зебре»

В Новосибирске полицейские разыскивают водителя электросамоката и его пассажира, сбивших женщину с ребенком на пешеходном переходе.
ДТП произошло в Октябрьском районе города около полудня 24 июля.
По данным Госавтоинспекции, неустановленный молодой человек, управляя электросамокатом, возле дома № 25 по улице Шевченко сбил маму с маленькой дочкой, переходивших проезжую часть по «зебре». После этого водитель и его пассажир скрылись с места происшествия.
— В результате аварии пострадали 42-летняя женщина и ее 6-летняя дочь. Обе с травмами были доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в городском ведомстве.
Гонщики попали в объектив видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля.
Правоохранители устанавливают личность и местонахождение сбежавшего с места происшествия электросамокатчика и его приятеля.
ГАИ просит откликнуться новосибирцев, обладающих информацией имеющей значения для производства административного расследования.
— Обратиться можно в полк ДПС ГИБДД Управления МВД России по Новосибирску по адресу: улица Станционная, 24/1, кабинет 18, телефон 232-23-35, — уточнили в ГАИ.
Ранее редакция сообщала о том, что в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода и уехал с места ДТП. Полицейские устанавливают личность виновника аварии и погибшей.
Источник фото и видео: Госавтоинспекция Новосибирской области.
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