Финалисты «Сибирь.ПРО» работают в регионах округа в рамках «Сибирской медианедели»

Строительный рынок

В городе Искитиме Новосибирской области журналисты посетили одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири — АО «Искитимцемент» (управляющая компания АО «ХК «Сибцем»).

Знакомство журналистов с деятельностью компании началось с посещения музея завода, где участникам пресс-тура рассказали об образовании и становлении предприятия, его роли в социально-экономическом развитии Искитима. Посещение продолжилось в формате пресс-конференции — на вопросы представителей СМИ отвечали управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун и член жюри конкурса «Сибирь.ПРО», кандидат филологических наук, директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина. В беседе с корреспондентами руководитель завода обозначил текущие экономические и производственные показатели, поделился результатами реализации масштабных инвестиционных проектов, достижениями и планами предприятия в области повышения экологической безопасности. Дарья Мартынкина, в свою очередь, рассказала о сложностях, возникших на рынке цемента в связи с отменой обязательного контроля и надзора за оборотом отдельных видов стройматериалов. Особенно гостей предприятия заинтересовала информация о том, как отличить настоящую качественную продукцию от фальсифицированной.

Далее лидеров проекта «Сибирь.ПРО» ожидала интересная и насыщенная экскурсия, которую провел директор по производству АО «Искитимцемент» Сергей Червоткин. Победители конкурса поднялись на смотровую площадку Чернореченского карьера, побывали в основных производственных подразделениях (цеха «Сырьевой» и «Помол»), посетили лаборатории и отдел технического контроля. Живой интерес журналистов вызвал цех «Обжиг». Присутствовавшие оценили современные пультовые, а также новый фильтр и газовую горелку, установленные на вращающейся печи №9 и запущенные в сентябре текущего года. Завершилась экскурсия в цехе «Погрузка» — отсюда продукцию направляют потребителям автомобильным и железнодорожным транспортом. Участникам пресс-тура одними из первых удалось увидеть обновленный дизайн упаковки, в которой совсем скоро начнут отгрузку искитимского цемента.

В межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» АО «ХК «Сибцем» поддерживает номинацию «Свой дом». В текущем году лидерами номинации стали Елизавета Василевич (телеканал «Продвижение», Омск) со специальным репортажем «Русское кружево» и Татьяна Латышева (газета «Вечерний Барнаул», Алтайский край) с серией публикаций «Барнаул современный».

Вручая призы от холдинга «Сибирский цемент» на церемонии награждения, Дарья Мартынкина подчеркнула:

— Конкурс «Сибирь.ПРО» — праздник качественной журналистики. Мы убеждаемся в высоком профессионализме победителей не только в процессе знакомства с их работами, но и по итогам общения в ходе пресс-туров на активы компании, которые каждый год АО «ХК «Сибцем» проводит в рамках Сибирской медианедели. Конкурс «Сибирь.ПРО», организованный при поддержке полномочного представителя президента Российской Федерации в СФО, стал одним из знаковых брендов Сибири.

Железнодорожные перевозки

С посещения железнодорожного вокзала Омска для лидеров «Сибирь.ПРО» началось знакомство с Омской областью. В первый день пресс-тура по региону победители Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» ознакомились с железнодорожной инфраструктурой региона. Программу организовал многолетний партнер проекта ― Западно-Сибирская железная дорога — филиал ОАО «Российские железные дороги».

Заместитель начальника железнодорожного вокзала Павел Мальцев рассказал, что вокзал Омска, входящий в пятерку лучших вокзалов России, в прошлом году отметил 125-летний юбилей. После реконструкции, завершившейся в 2006 году, площадь объекта составляет 10 тысяч квадратных метров. В сутки через вокзал могут проходить до 4 тысяч человек.

Представители сибирского медиасообщества отметили комфорт и красоту вокзала. Его центральное фойе украшает 9-метровая люстра из стекла, на фоне которой любят фотографироваться жители и гости Омска. В залах ожидания открывается вид на город через большие панорамные окна. Вокзал оснащен средствами навигации, справочными информационными стойками и электронными табло, где отражается актуальная информация о времени прибытия поездов. Для удобства пассажиров имеются залы повышенной комфортности, автоматизированные камеры хранения, гостиничные номера, игровая зона для детей.

В Выставочном центре омских железнодорожников корреспонденты смогли больше узнать об истории становления магистрали в регионе. Заместитель начальника отдела по сохранению исторического наследия ЗСЖД на станции Омск Маргарита Пархоменко в ходе ознакомительной презентации продемонстрировала инструменты труда, которые применяли железнодорожники на этапе прокладки дорог, и станционный колокол — один из самых старых предметов в коллекции музея. Всего в его фонде ― больше 20 тысяч единиц хранения.

Часть экскурсии по выставочному центру прошла в формате квеста, на котором гостям предлагалось сопоставить исторические факты о строительстве железной дороги. Также журналистам представилась возможность проверить свой уровень знаний о событиях Великой Отечественной войны, пройдя тест на мультимедийном столе. В завершение программы сотрудники центра показали документальный фильм о возведении железнодорожного моста через реку Иртыш и развитии железнодорожного сообщения в регионе.

Западно-Сибирская железная дорога на протяжении многих лет поддерживает Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» и выступает учредителем номинации «ПРОфессия железнодорожник». Победа присуждалась за материал или серию материалов о развитии железнодорожного комплекса регионов Сибири, внедрении инновационных решений в транспортной отрасли. Победителем в номинации «ПРОфессия железнодорожник» в 2022 году стала корреспондент газеты «Беловский вестник» (Кемеровская область) Анастасия Сергеева с материалом о подвиге железнодорожников «Спасенные жизни — главная награда».

Заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов отметил на церемонии награждения победителей XVII Межрегионального конкурса «Сибирь.ПРО»:

— Седьмой год подряд мы учреждаем номинацию «ПРОфессия железнодорожник» на конкурсе «Сибирь.ПРО». Я хотел бы сказать большое спасибо журналистам, освещающим эту непростую тематику. Благодаря вам читатели и зрители узнают о железнодорожном транспорте, его значении в развитии экономики отдельных регионов и всей страны. Но самое главное — это то, что вы пишете о людях, которые выбрали для себя эту почетную профессию, — о железнодорожниках.

Энергетическая безопасность

В Омске победители конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» также посетили местный филиал компании «Россети Сибирь». Корреспонденты ознакомились с работой высокоавтоматизированной подстанции закрытого типа «Прибрежная», которая была введена в эксплуатацию «Омскэнерго» в 2010 году. Энергетики рассказали сибирским журналистам о производстве, приеме и распределении электрической энергии на подстанции. Отдельное внимание было уделено вкладу компании в обеспечение экологической безопасности на прилегающей к подстанции территории.

Также в Омске участники пресс-тура посетили центр управления сетями одной из крупнейших энергосистем Сибири, где в режиме реального времени смогли увидеть все происходящие процессы в сетевом комплексе региона.

В формате пресс-конференции заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Сибирь» – «Омскэнерго» Сергей Моденов рассказал лидерам «Сибирь.ПРО» о перспективах развития компании и ее участии в значимых проектах в регионе присутствия. Победители проекта активно задавали вопросы о принципах формирования тарифа на электричество, интересовались организацией взаимодействия и обмена опытом с энергетиками сопредельных территорий.

Генеральный партнер Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» — компания «Россети Сибирь» — является учредителем номинации «Надежная энергетика». Победа в номинации присуждается за материал или серию материалов о развитии электросетевого комплекса Сибири и его значимости в укреплении социального и экономического потенциала территорий. Победу в номинации в текущем году одержал журналист телеканала «Прима» (Красноярский край) Давид Абаджян с проектом «Газификация: что у соседей?», рассказывающем об опыте сибирских городов, которые постепенно переходят от угля к газу.