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«Сибирский гигант» ушел на финансовое оздоровление

  • 03/11/2022, 10:58
Автор:
Банкротство Сибирского гиганта
Кредиторы согласились дать компании год на погашение задолженности.

В отношении ООО «Торговый Холдинг «Сибирский Гигант» введена процедура банкротства — финансовое оздоровление сроком на 12 месяцев, до 31 октября 2023 года. Утвержден график погашения задолженности должника. Административным управляющим назначен Евгений Долгополов, говорится в материалах Арбитражного суда Новосибирской области.

Требования кредиторов, предъявленные в ходе финансового оздоровления и включенные в реестр требований кредиторов, удовлетворяются не позднее чем через месяц с даты окончания исполнения обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, если иное не предусмотрено ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ. Требования кредиторов подлежат включению в реестр требований кредиторов в соответствии со ст. 100 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.

Судя по документам, размещенным на Федресурсе, общий объем задолженности компании перед кредиторами — 29,6 млн рублей. Из них 20,2 млн приходятся на ЗАО «Геба».

Торговый холдинг «Сибирский гигант» был основан в 1996 году. Компания владела торговыми сетями «Горожанка», «Мегас» и «Гигант». Весной 2021 года собственник компании Александр Манцуров продал бизнес томской ГК «Лама».

В мае 2022 года Арбитражный суд Новосибирской области ввел в отношении ООО «Торговый холдинг «Сибирский гигант» процедуру банкротства — наблюдение. Временным управляющим был назначен Евгений Долгополов. Заявление о самобанкротстве с суммой долга 660 тысяч рублей в январе 2022 года подал сам «Сибирский гигант».

 

Ранее редакция также сообщала об остановке реализации еще одного проекта собственника групп «Инд-Сибирь» по производству мяса индейки

Фото из группы Торговый холдинг Сибирский гигант ВКонтакте

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : финансовое оздоровление Сибирский Гигант ритейл Банкротство ритейлера


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