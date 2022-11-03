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«Сила традиций» c «Ростелекомом»: в Новосибирске прошел турнир по греко-римской борьбе

  • 03/11/2022, 10:52
«Ростелеком» поддержал турнир по греко-римской борьбе «Сила традиций — 2022», который прошел в Новосибирске 28 и 29 октября.

телекомФедеральный оператор предоставил участникам состязания высокоскоростной доступ в интернет, благодаря чему организаторы соревнований смогли обеспечить трансляцию поединков, а секретариат и пресс-центр работали слаженно и оперативно.

«Сила традиций» — это продолжение состязаний для борцов 15-16 лет на призы Александра Карелина, трехкратного олимпийского победителя по греко-римской борьбе. В этом году турнир проходил под девизом «Побеждать вопреки!» и был посвящен 30-летию Олимпиады в Барселоне и 85-летию Новосибирской области.

«Поздравляю дорогую Новосибирскую область, потому, что этот турнир является поздравительной открыткой от тех, кто тридцать лет назад боролся, играл в баскетбол, шел на марафонской дистанции — поздравление нашей замечательной области с днем образования, с 85-летием», — отметил Александр Карелин.

Всего в турнире участвовали 10 команд из России и Белоруссии. Победителями стали представители Южного федерального округа. Второе место завоевали борцы Центрального федерального округа, бронзу забрала сборная Северо-Кавказского федерального округа.

«Мы регулярно поддерживаем подобные соревнования, потому что в спорте высоких достижений никак не обойтись без высоких технологий. Участникам состязаний и судьям нужна надежная связь для фиксации результатов, болельщикам — стабильный интернет для просмотра поединков и обмена информацией в соцсетях. Инфраструктура “Ростелекома” позволяет развернуть цифровые сервисы оперативно, быстро и под индивидуальный запрос каждого заказчика», — уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелекомом


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