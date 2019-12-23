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Финансирование программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи в регионе увеличено на 3 млрд рублей

Общая стоимость программы составит 52,9 млрд рублей.
  • 23/12/2019, 15:44
Финансирование программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи в регионе увеличено на 3 млрд рублей

Почти 53 млрд рублей составит стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области в 2020 году. Соответствующий документ был одобрен на заседании Правительства региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, общая стоимость программы составит 52,9 млрд рублей – это на 3 млрд (на 6%) выше, чем в 2019 году. При этом из средств областного бюджета планируется направить почти 12 млрд рублей, из средств обязательного медицинского страхования – 41 млрд рублей.

Отмечается, что в программу внесен ряд изменений.

— Впервые установлены нормативы объема и финансовых затрат на проведение отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы ОМС: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы и др, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, скорректирован перечень сроков ожидания медицинской помощи, в том числе уточнены сроки при подозрении на онкологические заболевания. Сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологические заболевание со дня обращения пациента в медицинскую организацию не должны превышать 3 рабочих дней. Сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологические заболевание не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований.

Фото: pixabay.com, автор- Bru-nO

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