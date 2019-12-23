«Синар» одел героев блокбастера

То, что блокбастер — самый эффектный контекст для засветки потребительских брендов, доказано опытом «бондианы». В марочном листе цикла об агенте 007 — целая вереница культовых брендов, чья культовость как раз и подогрета харизмой этого эпоса. Например, что Джеймс Бонд — самый эффективный биоманекен для одежды Brioni, знают даже люди с минимальной осведомленностью о кино-маркетинге и продакт-плейсменте.

Для одежды «Синар» функциональным аналогом бондианы стал «пришельческий» цикл Федора Бондарчука: в одежду «Синар» одеты протагонисты фантастического боевика «Вторжение», выходящего на экраны 1 января 2020 года.

Причем такая засветка для бренда уже системна: до того «синаровская» одежда была в предметном ряду фильма «Притяжение». Новейший фильм Бондарчука «Притяжению» приходится «младшим братом» — продолжает его сюжетную линию, образует диптих. Словом, является сиквелом, призванным повторить прокатный успех первой истории. В том, что успех будет, сомневаться не приходится: хотя и критики, и особо утонченные зрители к творчеству Федора Бондарчука относятся сложно, зрительским массам масштабность и патетика его картин по большей части симпатична. Недаром эти фильмы традиционно вписываются в кинотрафик первых новогодних дней — дабы гарантированно «взять кассу». Поэтому контекст подачи для бренда «Синар» более чем выгодный — он, так сказать, «бронебойный». Пропорции партнерства сибирского модного концерна с тяжеловесом российского кино впечатляющие: для «Притяжения», первого фильма франшизы, «Синар» в 2017-м направил более ста единиц верхней и повседневной одежды для персонажей.

Во «Вторжении» костюмерное участие «Синара» еще внушительнее — 240 комплектов из костюмов, сорочек и галстуков для актеров, играющих официальных лиц. А официальных лиц в фильме много: поскольку речь идет о макроконфликте, о столкновении миров, то в числе персонажей фигурирует практически все правительство России и даже ее президент. Президент там условно-гипотетический, разумеется, — ради комфортной дистанции с реальностью (как-никак «Вторжение» — еще и фильм-катастрофа).

Примечательно, что вся одежда, появляющаяся в кадре, — линейный ассортимент «Синара». Никаких «спецверсий» и «спецпартий». Одежда не шилась для исполнителей индивидуально, а подбиралась из готового ассортимента московскими костюмерами совместно со специалистами «Синара».

— Это была ответственная и кропотливая работа, — отметила заместитель генерального директора по маркетингу АО «Синар» Людмила Овсянникова. — Кинематографистов интересовали, прежде всего, классические костюмы разных оттенков, в основном нашего премиального бренда Sono из дорогих и красивых тканей.

В компании подчеркнули, что после съемок вся одежда и аксессуары были оставлены актерам. Финансовые условия сотрудничества с киногруппой Федора Бондарчука относятся к коммерческой тайне.

— Поставки продукции для российского кинематографа — дело сложное, но интересное и престижное, — резюмировали в пресс-службе «Синара». — Мы научились делать это качественно и готовы рассмотреть предложения других киностудий. При необходимости постараемся одеть и инопланетян.

Фото предоставлено пресс-службой «Синар»