Финансисты рассказали, как получить за покупки максимальный доход

Если в течение месяца держать на карте сумму от 40 000 рублей, то за все покупки банк будет начислять дополнительный 1%. Например, при оплате картой проезда в общественном транспорте, услуг ЖКХ, покупок на АЗС, в аптеках, на Wildberries, OZON или AliExpress вам будет начисляться до 10% от суммы трат. При остатках на карте от 40 000 рублей к данному начислению банк прибавит дополнительный 1%, и процент возврата станет равным уже 11%.

Получить еще больше дохода по карте можно, рассчитываясь на сумму от 50 000 рублей в месяц, тогда вы будете получать 1% на все категории. А при балансе карты от 40 000 рублей за все покупки Банк вернет уже 2%. Таким образом, вы можете получать на счет до 1 500 рублей ежемесячно.

Банк выплачивает кешбэк каждый месяц 10-го числа. Пользуйтесь картой и зарабатывайте на своих повседневных покупках. Общая сумма покупок для выплаты кешбэка должна составлять не менее 5 000 рублей в месяц.

Заказать карту Банка «Левобережный» можно на сайте, в BL-Online, по телефону 8-800-3333-555 или в офисах. Адреса и режим работы вы можете посмотреть на сайте.

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Фото предоставлено пресс-службой банка