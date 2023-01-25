Директор строительной фирмы из Новосибирска обвиняется в мошенничестве

Новосибирская прокуратура утверждила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего директора строительной организации. Он обвиняется в мошенничестве (ч.4 ст.159 и ч.3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, в 2012 году директор строительной организации заключил с муниципальным предприятием договор на реконструкцию принадлежащих мэрии города Новосибирска жилых помещений, по условиям которого расчет с ним должен был производиться частью этих помещений. Работы предпринимателем выполнены, но их результат заказчику не передан, акты приема-передачи не подписаны, расчет не произведен. При этом директор строительной организации в период с 2012 года по 2014 год без согласования с мэрией заключил с гражданами 37 договоров, в соответствии с которыми указанные жилые помещения впоследствии перешли в их собственность, получив в счет оплаты по ним более 23 млн. рублей.

— В результате действий предпринимателя мэрии города Новосибирска причинен ущерб в особо крупном размере из-за утраты права собственности на жилые помещения, рыночная стоимость которых составляла более 45 млн. рублей, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Также уточняется, что в 2012 году директор строительной организации при выполнении работ на аналогичном объекте пообещал передать в собственность женщины жилое помещение и получил от нее 350 тыс. руб. При этом права распоряжаться этим помещением он не имел и похитил денежные средства.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что более 72 тысяч единиц контрафакта выявили читинские таможенники в 2022 году.