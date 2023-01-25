Земельный участок в Сосновом бору Новосибирска может сменить назначение

Земельный участок площадью более 6,5 тысячи кв. м, большую часть которого занимает Сосновый бор, может по результатам общественных обсуждений сменить свое назначение. Сейчас, помимо лесов, в состав данного участка, как следует из документации обсуждений, входят образовательные объекты, специализированная малоэтажная застройка и зона перспективной дорожной сети.

— Зону объектов среднего профессионального и высшего образования, исследовательских организаций (ОД — 2), подзону специализированной общественной застройки (ОД — 4.1), зону природную (Р — 1), зону перспективной улично-дорожной сети (ИТ — 6) в границах территории изменить на зону объектов высшего образования, научно-исследовательских организаций в условиях сохранения природного ландшафта, — говорится в документации к общественным обсуждениям, предложения по которым принимаются с 3 по 10 февраля.

— Предприятием планируется дальнейшее освоение прилегающей территории в части строительства нового корпуса с целью увеличения мощности производства, — говорится в аналитической записке об итогах экономического развития района за прошлый год и задачах на год текущий. — Площадь здания будет составлять до 2500 кв. м, будет дополнительно создано порядка 500 новых рабочих мест.

Как сообщается в сообществе Коалиции «Новосибирск-2020», речь идет о расширении территории ООО «Элтекс» за счет Соснового бора. Это фактически подтверждают и в администрации Калининского района Новосибирска.

В компании «Элтекс» от устного комментария корреспонденту Infopro54 о перспективах данной территории отказались, сообщив, что освоение территории — еще в перспективе, а проект не вступил даже в начальную стадию своей реализации. Редакция направила запрос на предприятие для получения более развернутого ответа.

Одновременно, как следует из информации администрации Калининского района, еще одной задачей текущего года является благоустройство территории Соснового бора.

Напомним, что вопрос сохранения территорий зеленых насаждений в Новосибирске и Новосибирской области довольно болезненный. Так, с большим скрипом и с сопровождением судебных разбирательств был принят закон об особо охраняемых природных насаждениях, под который попали Караканский и Заельцовский боры. В конце 2022 года в правительстве области анонсировали перевод в эту категорию лесных территорий Советского района Новосибирска.

ООО «Предприятие «Элтекс» занимается разработкой и изготовлением телекоммуникационного оборудования на базе чипов и технологий GPON, Marvell, Broadcom. Основные партнеры — Израиль, Канада, США. В числе постоянных заказчиков — крупные операторы связи, различные министерства и ведомства РФ и стран СНГ, электроэнергетические и нефтегазовые компании, провайдеры, предоставляющие услуги IP-телефонии. За всю историю своей деятельности компанией реализовано большое количество объемных и сложных проектов для таких крупных телекоммуникационных компаний, как ОАО «Ростелеком», АО «Казахтелеком» и других операторов связи в странах СНГ, Прибалтики и Восточной Европы. Сегодня услугами поставляемого предприятием оборудования ежедневно пользуется более 3 млн абонентов. Одним из крупнейших реализованных проектов стало оснащение оборудованием ООО «Ростелеком» на всех этапах развития и модернизации их сети. Применение современных технологий при организации доступа в интернет в квартирах или домах абонентов — еще одно направление партнерства. Речь идет об использовании GPON- и Ethernet-роутеров нового поколения «Элтекс». Устройства открывают доступ для пользователей к двухдиапазонному Wi-Fi по протоколу 802.11ac и новому протоколу 802.11ax (Wi-Fi 6). Встроенные в маршрутизаторы IoT-контроллеры позволяют использовать их при продвижении услуги «Умный дом», а благодаря поддержке технологии EasyMesh устройства способны строить бесшовную самооптимизирующуюся беспроводную домашнюю сеть. Кроме того, «ЭР-Телеком» и «Элтекс» разработают ряд проектов по построению сетевой инфраструктуры на уровне агрегации и на магистральном уровне на базе линеек устройств MES и ME.

Ранее редакция сообщала об интересе к зелёным зонам правоохранительных органов.