Финансовая компания из Новосибирска предложила изменить критерии включения бизнеса в реестр МСП

Новосибирская инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» направила письмо в Минэкономразвития РФ с просьбой пересмотреть критерии включения предприятий в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщила пресс-служба компании. Для представителей МСП ограничения по выручке оставались неизменным с августа 2016 года. При этом официальный уровень инфляции с 2016 года составил 42%. Таким образом, увеличение доходов многих компаний и вполне возможное исключение из числа субъектов МСП связано не с развитием бизнеса, а ростом цен.

— К этой мысли, мы, как компания, которая много и часто взаимодействует в том числе и с Минэкономразвития, пришли эмпирическим путем — некоторые наши клиенты, которые ранее получали субсидии, в этом году, после сдачи годовой отчетности, уже не смогут претендовать на них, из-за роста выручки. Проанализировав причины роста, я убедился, что он во многом обусловлен инфляцией, — отметил Алексей Антипин, основатель инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».

Предложение «Юнисервис Капитал» основано исходя из показателей фактической инфляции за последние 7 лет и прогнозов инфляции в пределах 1–2 лет. Авторы предлагают изменить критерии выручки:

для микропредприятий увеличить верхнюю границу до 171 млн рублей (вместо нынешних 120 млн);

для малых предприятий — до 1,138 млрд рублей (вместо 800 млн);

для средних предприятий — до 2,845 млрд рублей (вместо 2 млрд).

Компания также опубликовала шаблон письма в общем доступе, чтобы все заинтересованные лица могли также направить его в адрес ведомства уже со своей подписью.

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