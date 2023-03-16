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Маткапитал смогут получить больше россиян

  • 16/03/2023, 09:47
Автор:
маткапитал для отцов
Речь идет об отцах-одиночках, чьи дети рождены суррогатными матерями. Однако есть условие — они должны быть женаты, а их супруга обязана усыновить или удочерить этих детей.

На сегодняшний день материнский капитал получают женщины с российским гражданством. При этом мужчины могут на него рассчитывать, только если мама ребенка умрет или ее лишат родительских прав. Получить материнский капитал отцы могут и в случае, когда они являются единственными усыновителями детей.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий оформлять материнский капитал на отцов с рожденными от суррогатных матерей детьми, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента РФ.

В соответствии с новыми нормами, сертификат будут выдавать папам с российским гражданством, дети у которых появились от суррогатных матерей.

Обязательное условие — первый ребенок должен быть рожден суррогатной матерью, начиная с 1 января 2020 года, а второй и последующие дети — с 1 января 2007 года.

Кроме того, согласно документу, мужчину могут лишить права на дополнительную господдержку, а сертификат передать его супруге, усыновившей ребенка, независимо от того, есть у нее гражданство России или нет. Среди таких ситуаций — смерть мужчины или объявление его умершим, лишение родительских прав, совершение преступления против личности ребенка, повлекшего ограничение родительских прав.

По этим же причинам права на материнский капитал может лишиться и супруга. Тогда господдержку предоставят ребенку до достижения им совершеннолетия или пока он не закончит очное обучение в образовательной организации, но не дольше чем до 23 лет.

Ранее редакция сообщала, что в этом году изменятся правила ежемесячных выплат материнского капитала.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Финансы Общество

Регионы: Россия

Теги : финансы маткапитал для отцов дети господдержка Госдума


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