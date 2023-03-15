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Директор «Метро Мир» оспаривает административную ответственность

  • 15/03/2023, 16:36
Автор:
Александр Мысик административный штраф
Соответствующая жалоба поступила со стороны защиты.

Сторона защиты директора муниципального предприятия «Метро Мир» Александра Мысика обратилась в мировой суд с жалобой на решение суда о признании его виновным, привлечении к административной ответственности и выплате штрафа на сумму почти 6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба суда Кировского района Новосибирска.

В соответствии с постановлением судьи правонарушение заключается в невыполнении в срок работ по строительству автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах г. Новосибирска, говорится в сообщении судебной пресс-службы. В жалобе ставится вопрос об отмене указанного постановления с прекращением дела об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Напомним, что в настоящее время Александр Мысик проходит подозреваемым по двум уголовным делам. Первое было возбуждено по факту использования некачественных материалов при строительстве дороги к ледовой арене в середине ноября прошлого года. По версии следствия ущерб составил 359 млн руб.

Второе уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия, касающееся злоупотребления должностными полномочиями, возбуждено в начале текущего года. По версии следствия, Мысок принял решение о проведении не предусмотренных проектной документацией дноуглубительных работ по обустройству временных подходов к приобъектному (подводному) складу песка. Для этого он заключил договор с ФБУ «Администрация обского БВП» на сумму 37,1 млн. рублей и оплатил выполненные работы.

Таким образом, он использовал свои полномочия вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также тяжкие последствия в виде причинения ущерба на сумму договора МП «Метро МиР», учредителем которого является город Новосибирск, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.

 

Ранее редакция сообщала о решении мирового суда в отношении одного из вице-мэров Новосибирска.

Фото правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Александр Мысик уголовное дело Александр Мысик административный штраф


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