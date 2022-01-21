Финансовая разведка выявила в регионах Сибири нарушения на 13 млрд рублей

Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу отчиталось полпреду Анатолию Серышеву о результатах работы по декриминализации финансовой сферы округа, достигнутых во взаимодействии с правоохранительными и контрольно- надзорными органами, сообщила Сибирский окружной информационный центр.

По словам руководителя МРУ Росфинмониторинга Николая Буймова, в 2021 году в регионах Сибири выявлены нарушения на сумму свыше 13 миллиардов рублей, предотвращён ущерб на 6,7 миллиарда рублей, приняты обеспечительные меры в виде ареста на 5,5 миллиарда рублей, стоимость возмещённых средств составила 147 миллиардов рублей. Доначислено налогов на сумму 3,5 миллиарда рублей, 500 миллионов из которых было взыскано.

В числе приоритетных направлений работы межрегионального управления на 2022 год названы контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий национальных проектов в сибирских регионах, на борьбу с распространением коронавирусной инфекции на территории округа, а также мониторинг региональных бюджетных средств и противодействие коррупции.