Институт теплофизики планирует запустить тестовую модель летающего автомобиля в 2025 году

— Недавно мы завершили работу с Фондом перспективных исследований по созданию демонстратора летательного аппарата на альтернативных принципах — циклолета — весом около 60 кг. Первые тестовые полеты он совершил в начале 2021 года. На этой основе мы движемся к созданию более крупномасштабного аппарата весом 2,5 тонны и полезной нагрузкой около 600 кг, — сообщил в ходе пресс-тура директор института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович.

По его словам, в перспективе институт планирует создать летающий автомобиль для решения специальных задач: МЧС, скорая помощь, а в перспективе — и городское такси.

— По сравнению с типичной вертолетной техникой циклолет обладает определенными преимуществами. Он никогда не заменит дроны и вертолеты, но займет свою нишу, —уверен ученый. — Одно из его ключевых качеств — низкий уровень шума, что очень важно для городской аэромобильности. У циклолета нет открытых лопастей и такие аппараты в перспективе вполне можно встраивать в транспортную систему крупных городов.

— Если мы доведем его до уровня аэротакси, аппаратов для МЧС или скорой помощи, то спрос будет. Но для полноценного запуска этого вида транспорта необходимо уже сейчас трансформировать законодательную базу, которая будет регламентировать полеты внутри городов, — предупреждает директор Института теплофизики СО РАН. — Сейчас в России в городах разрешены полеты только небольших дронов весом до 30 кг. Даже наш первый демонстратор весом 60 кг мы можем испытывать только на отдельных полигонах.

Подобные проекты сейчас развиваются в 5-6 странах мира, но Россия на уровне создания демонстраторов является лидером. Дмитрий Маркович пояснил, что интерес к проекту есть как со стороны государства, так и со стороны бизнеса.

В соответствии с предварительным графиком, согласованным между Институтом теплофизики и Фондом перспективных исследований, двухтонный демонстратор разработчики планируют запустить в полет в 2025 году. Ранее сообщалось, что к 2025 году ученые планируют создать машину вместимостью от 3 до 6 человек или грузоподъемностью до 500 кг.

В 2020 году Фонд перспективных исследований представил циклолет на международном форуме «Армия-2020». В его разработке принимают участие инженеры компании ООО НПП «Авакс-Геосервис» (Красноярск). Институты СО РАН активно работают по проектам, связанным с беспилотниками, с крупными частными компаниями. В частности, с «АФК-система».