Проект Междисциплинарного исследовательского комплекса «Академгородок 2.0» двигают в федеральную программу

— Сейчас идет подготовка федеральной адресной инвестиционной программы, в которую мы планируем включить наш проект исследовательского комплекса аэродинамики, машиностроения и энергетики. Это позволит прописать его в графиках финансирования. Параллельно совместно с областными властями нам нужно решить вопрос энергетического обеспечения проекта, так как для него потребуются большие мощности (По проекту — 49 МВт. — Ред.), — сообщил в ходе пресс-тура директор Института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович.

— Каждый из блоков содержит уникальные экспериментальные установки. К примеру, аэродинамические трубы, которых нет в России. Напорные стенды для энерготехнологий. Башня сбрасывания, которая позволяет исследовать процессы в невесомости. Мы надеемся, что этот проект будет реализован в ближайшее время, так как очень нужен нашей высокотехнологичной индустрии, — говорит Дмитрий Маркович. — В крупных промышленных корпорациях есть свои центры R&D и КБ, но они не покрывают большую часть задач, близкую к фундаментальной науке. А мы сейчас вынуждены работать с подобными установками за рубежом.

Напомним, Междисциплинарный исследовательский комплекс аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики — совместный проект четырех институтов СО РАН: Института теплофизики, Института теоретической и прикладной механики, Института гидродинамики и Института химической кинетики и горения. Первоначально он вошел в программу «Академгородок 2.0» в качестве одного из ключевых проектов.. Судя по макету, комплекс предлагается разместить на площади 33 га, где будут построены объекты общей площадью 92 тысячи кв. м. По словам Марковича, это набор уникальных крупномасштабных стендов для изучения базовых процессов в энергетике, транспортных системах. На площадке планируется. Годовая выручка комплекса в ценах 2018 года оценивалась в 1,9 млрд рублей.

Промышленными партнерами, которые проявляют интерес к будущим разработкам центра, являются крупнейшие российские корпорации: Росатом, Роскосмос, Ростех в лице ОДК и т. д.

— Мы, институты-инициаторы проекта, обсудили с правительством Новосибирской области и пришли к консолидированному решению, что исследовательский комплекс может войти как составляющая часть в проект развивающегося сегодня высокими темпами НГУ. Согласие с руководством вуза достигнуто, — подчеркнул Маркович.

Он надеется, что проект будет включен в федеральную адресную инвестиционную программу в 2023 году. При получении стабильного финансирования весь комплекс установок центра вполне можно построить за 5-6 лет.

Напомним, сейчас на базе Новосибирского государственного университета реализуется масштабный проект по созданию кампуса. На этой неделе стало известно, что руководство Новосибирской области, СО РАН и НГУ обратились к министру образования и науки РФ с просьбой реорганизовать три института СО РАН (ИСИ СО РАН, ФИЦ ИВТ, ИВМиМГ CO PAH.) и присоединить их к новосибирскому госуниверситету. Одна из причин присоединения — реализация проекта по созданию суперкомпьютера. В рамках консолидации университету также планируется передать комплекс зданий на Лаврентьева, 6.