Проект Междисциплинарного исследовательского комплекса «Академгородок 2.0» двигают в федеральную программу

— Сейчас идет подготовка федеральной адресной инвестиционной программы, в которую мы планируем включить наш проект исследовательского комплекса аэродинамики, машиностроения и энергетики. Это позволит прописать его в графиках финансирования. Параллельно совместно с областными властями нам нужно решить вопрос энергетического обеспечения проекта, так как для него потребуются большие мощности (По проекту — 49 МВт. — Ред.), — сообщил в ходе пресс-тура директор Института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович.
— Каждый из блоков содержит уникальные экспериментальные установки. К примеру, аэродинамические трубы, которых нет в России. Напорные стенды для энерготехнологий. Башня сбрасывания, которая позволяет исследовать процессы в невесомости. Мы надеемся, что этот проект будет реализован в ближайшее время, так как очень нужен нашей высокотехнологичной индустрии, — говорит Дмитрий Маркович. — В крупных промышленных корпорациях есть свои центры R&D и КБ, но они не покрывают большую часть задач, близкую к фундаментальной науке. А мы сейчас вынуждены работать с подобными установками за рубежом.
Промышленными партнерами, которые проявляют интерес к будущим разработкам центра, являются крупнейшие российские корпорации: Росатом, Роскосмос, Ростех в лице ОДК и т. д.
— Мы, институты-инициаторы проекта, обсудили с правительством Новосибирской области и пришли к консолидированному решению, что исследовательский комплекс может войти как составляющая часть в проект развивающегося сегодня высокими темпами НГУ. Согласие с руководством вуза достигнуто, — подчеркнул Маркович.
Он надеется, что проект будет включен в федеральную адресную инвестиционную программу в 2023 году. При получении стабильного финансирования весь комплекс установок центра вполне можно построить за 5-6 лет.
Напомним, сейчас на базе Новосибирского государственного университета реализуется масштабный проект по созданию кампуса. На этой неделе стало известно, что руководство Новосибирской области, СО РАН и НГУ обратились к министру образования и науки РФ с просьбой реорганизовать три института СО РАН (ИСИ СО РАН, ФИЦ ИВТ, ИВМиМГ CO PAH.) и присоединить их к новосибирскому госуниверситету. Одна из причин присоединения — реализация проекта по созданию суперкомпьютера. В рамках консолидации университету также планируется передать комплекс зданий на Лаврентьева, 6.
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