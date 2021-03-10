Финансовые пирамиды в кредитовании

Разные виды мошеннических операций с заемными средствами и кредиторами известны с глубокой древности, многие из них даже описаны в литературе. Здесь и Чичиков из «Мертвых душ» Гоголя, и Налимов с Лоскутковым из «Петербургского ростовщика» Некрасова. О современных способах построения финансовых пирамид в потребительском кредитовании и о том, как не стать жертвой обманщиков рассказывает Сергей Афанасьев, вице-президент, начальник управления статистического анализа Банка «Ренессанс Кредит»:

Хорошее начало

— Мошенники во все времена обогащались за счет невнимательности или недостаточной информированности своих потенциальных «жертв», а также сложных жизненных ситуаций, в которые люди попадают. Классическая схема финансовой пирамиды в кредитовании выглядит так: компания арендует помещение и закупает товар или оборудование. Затем, представляясь торговой фирмой или компанией сферы услуг (например, медицинских), она заключает с рядом банков договор о сотрудничестве с целью кредитования физических лиц. Банки проводят проверку и, не обнаружив нарушений, начинают сотрудничество с этой организацией. После этого фирма начинает продавать товар в кредит, а банки, соответственно, получают кредитные заявки. Дальнейшее развитие событий может быть разным, но итог, как правило, один.

Раздолжнители и обманные маневры

К примеру, нарушая закон, фирма может начать оформлять кредиты на поддельные или подложные документы, а также на людей без их ведома и согласия. Это — самый распространенные способ мошенничества в кредитовании.

Другой пример — выдача кредитных средств реальным лицам, но за вознаграждение, которое может достигать 80% от суммы самого кредита. Клиент также может приобрести товар за счет кредитных средств и передать его за вознаграждение третьим лицам для последующей перепродажи. При этом компания обещает заемщикам регулярно погашать образовавшуюся задолженность. И первое время она даже будет это регулярно делать за счет притока новых клиентов.

Другой пример похожей пирамиды — обещание закрывать уже существующие кредиты за часть от их стоимости, которую нужно внести сразу. К примеру, долговая нагрузка в 1 млн рублей может быть оценена мошенниками в 300 000 рублей. Клиенту предлагается внести ее единовременно на счет организации, которая обещает погашать имеющуюся задолженность перед банком. Эта схема работает также, как и предыдущая — пока приток новых клиентов с большим запасом покрывает задолженность уже существующих. Разница от притока новых кредитов и обязательств по старым погашениям идет в карман мошенникам.

Кредитный «пациент»

Однако схемы создания финансовых пирамид в кредитах могут быть более изощренными. К примеру, организовав медицинский кабинет и приглашая граждан на бесплатное обследование, мошенники сообщают доверчивым посетителям (как правило, взаимодействие ведется с пожилыми людьми) об обнаружении у них какого-либо заболевания. Затем, за внушительную сумму, будущему «пациенту» предлагается оформить договор на курс процедур, а оплатить их за счет банковского кредита. В банк направляются настоящие документы и оформляется кредитный договор. А вот «лечение» вряд ли будет проведено, а скорее всего «недуг» был придуманным и лечение обманутому пациенту не нужно.

Классическая развязка

Работают все вышеописанные мошеннические схемы по принципу финансовой пирамиды: первые полученные кредиты гасятся за счет привлечения новых заемщиков. Как только поток клиентов станет недостаточным или иссякнет вовсе, руководство фирмы исчезает, пирамида рушится, оседая реальными долгами на счетах людей, оформивших на себя кредиты. Те, кто не давал своего согласия на оформление займа, узнают о том, что стали невольными должниками.

Банки в случае такого мошенничества также являются потерпевшей стороной. При обрушении подобной схемы они несут ощутимые репутационные и финансовые потери, так как получают портфель неблагонадежных заемщиков или обманутых клиентов, не желающих оплачивать кредиты.

Что делать?

Обилие информации по финансовой грамотности создает иллюзию подготовленности к любым жизненным вопросам. Однако мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана, применяя методы социальной инженерии и придумывая все более невероятные по сюжету истории.

Попадаются на удочку кредитных мошенников, как правило, законопослушные граждане, но нередко жертвами такого обмана становятся те, кто ищет возможности обойти ограничения финансовых организаций из-за плохих кредитных историй. В погоне за дополнительным доходом обладатели просроченных задолженностей обращаются в компании с сомнительной репутацией за помощью. Но в результате, получив небольшую сиюминутную выгоду, люди в разы увеличивают размеры своего долга.

Как не попасть в подобную историю?

Первый совет — не принимать участие в сомнительных мероприятиях. Столкнувшись в реальной жизни с описанными выше схемами, не стоит соглашаться на уговоры мошенников, нужно немедленно обратиться в полицию или службу безопасности банка.

Второй совет — максимально внимательно и аккуратно относиться к сохранности персональных данных. Не передавайте свои документы посторонним лицам, не позволяйте снимать с них копии при отсутствии в этом обоснованной необходимости и там, где это может быть небезопасно.

Если вам кажется, что ваши персональные данные все-таки попали к мошенникам, то вы имеете право дважды в год абсолютно бесплатно запросить справку из бюро кредитных историй о состоянии своих кредитных счетов. По закону в бюро кредитных историй передаются данные не только о выданных займах, но и о поданных кредитных заявках, а также о ежемесячных взносах, просрочках платежей и так далее. Из такой справки будет понятно, пытались ли злоумышленники оформить кредит без вашего ведома или нет. А если все-таки оформили — обратитесь в полицию и в банк с заявлением о мошенничестве.

Материал и фото эксперта предоставлен пресс-службой КБ «Ренессанс кредит» (ООО)