Рекламодателям

Финансовые пирамиды в кредитовании

  • 10/03/2021, 18:38
dice
Самые распространенные способы мошенничества и как их избежать.

Разные виды мошеннических операций с заемными средствами и кредиторами известны с глубокой древности, многие из них даже описаны в литературе. Здесь и Чичиков из «Мертвых душ» Гоголя, и Налимов с Лоскутковым из «Петербургского ростовщика» Некрасова. О современных способах построения финансовых пирамид в потребительском кредитовании и о том, как не стать жертвой обманщиков рассказывает Сергей Афанасьев, вице-президент, начальник управления статистического анализа Банка «Ренессанс Кредит»:

Хорошее начало

— Мошенники во все времена обогащались за счет невнимательности или недостаточной информированности своих потенциальных «жертв», а также сложных жизненных ситуаций, в которые люди попадают. Классическая схема финансовой пирамиды в кредитовании выглядит так: компания арендует помещение и закупает товар или оборудование. Затем, представляясь торговой фирмой или компанией сферы услуг (например, медицинских), она заключает с рядом банков договор о сотрудничестве с целью кредитования физических лиц. Банки проводят проверку и, не обнаружив нарушений, начинают сотрудничество с этой организацией. После этого фирма начинает продавать товар в кредит, а банки, соответственно, получают кредитные заявки. Дальнейшее развитие событий может быть разным, но итог, как правило, один.

Раздолжнители и обманные маневры

К примеру, нарушая закон, фирма может начать оформлять кредиты на поддельные или подложные документы, а также на людей без их ведома и согласия. Это — самый распространенные способ мошенничества в кредитовании.

Другой пример — выдача кредитных средств реальным лицам, но за вознаграждение, которое может достигать 80% от суммы самого кредита. Клиент также может приобрести товар за счет кредитных средств и передать его за вознаграждение третьим лицам для последующей перепродажи. При этом компания обещает заемщикам регулярно погашать образовавшуюся задолженность. И первое время она даже будет это регулярно делать за счет притока новых клиентов.

Другой пример похожей пирамиды — обещание закрывать уже существующие кредиты за часть от их стоимости, которую нужно внести сразу. К примеру, долговая нагрузка в 1 млн рублей может быть оценена мошенниками в 300 000 рублей. Клиенту предлагается внести ее единовременно на счет организации, которая обещает погашать имеющуюся задолженность перед банком. Эта схема работает также, как и предыдущая — пока приток новых клиентов с большим запасом покрывает задолженность уже существующих. Разница от притока новых кредитов и обязательств по старым погашениям идет в карман мошенникам.

Кредитный «пациент»

Однако схемы создания финансовых пирамид в кредитах могут быть более изощренными. К примеру, организовав медицинский кабинет и приглашая граждан на бесплатное обследование, мошенники сообщают доверчивым посетителям (как правило, взаимодействие ведется с пожилыми людьми) об обнаружении у них какого-либо заболевания. Затем, за внушительную сумму, будущему «пациенту» предлагается оформить договор на курс процедур, а оплатить их за счет банковского кредита. В банк направляются настоящие документы и оформляется кредитный договор. А вот «лечение» вряд ли будет проведено, а скорее всего «недуг» был придуманным и лечение обманутому пациенту не нужно.

Классическая развязка

Работают все вышеописанные мошеннические схемы по принципу финансовой пирамиды: первые полученные кредиты гасятся за счет привлечения новых заемщиков. Как только поток клиентов станет недостаточным или иссякнет вовсе, руководство фирмы исчезает, пирамида рушится, оседая реальными долгами на счетах людей, оформивших на себя кредиты. Те, кто не давал своего согласия на оформление займа, узнают о том, что стали невольными должниками.

Банки в случае такого мошенничества также являются потерпевшей стороной. При обрушении подобной схемы они несут ощутимые репутационные и финансовые потери, так как получают портфель неблагонадежных заемщиков или обманутых клиентов, не желающих оплачивать кредиты.

Что делать?

Обилие информации по финансовой грамотности создает иллюзию подготовленности к любым жизненным вопросам. Однако мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана, применяя методы социальной инженерии и придумывая все более невероятные по сюжету истории.

Попадаются на удочку кредитных мошенников, как правило, законопослушные граждане, но нередко жертвами такого обмана становятся те, кто ищет возможности обойти ограничения финансовых организаций из-за плохих кредитных историй. В погоне за дополнительным доходом обладатели просроченных задолженностей обращаются в компании с сомнительной репутацией за помощью. Но в результате, получив небольшую сиюминутную выгоду, люди в разы увеличивают размеры своего долга.

Как не попасть в подобную историю?

Первый совет — не принимать участие в сомнительных мероприятиях. Столкнувшись в реальной жизни с описанными выше схемами, не стоит соглашаться на уговоры мошенников, нужно немедленно обратиться в полицию или службу безопасности банка.

Второй совет  —  максимально внимательно и аккуратно относиться к сохранности персональных данных. Не передавайте свои документы посторонним лицам, не позволяйте снимать с них копии при отсутствии в этом обоснованной необходимости и там, где это может быть небезопасно.

Если вам кажется, что ваши персональные данные все-таки попали к мошенникам, то вы имеете право дважды в год абсолютно бесплатно запросить справку из бюро кредитных историй о состоянии своих кредитных счетов. По закону в бюро кредитных историй передаются данные не только о выданных займах, но и о поданных кредитных заявках, а также о ежемесячных взносах, просрочках платежей и так далее. Из такой справки будет понятно, пытались ли злоумышленники оформить кредит без вашего ведома или нет. А если все-таки оформили — обратитесь в полицию и в банк с заявлением о мошенничестве.

Материал и фото эксперта предоставлен пресс-службой КБ «Ренессанс кредит» (ООО)

Базовое фото: pixabay.com, papazachariasa

1 015

Рубрики : Финансы

Регионы: Регион не задан

Теги : Финансовая пирамида Мошенники кредит


0
0
Новости Сибири
Каталог недвижимости

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

09/03/2021, 12:48

Соискатели в Сибири чувствуют себя на рынке труда более уверенно, чем москвичи

04/03/2021, 11:59

В Сибири сохраняются нелегальные схемы по выдаче займов населению

24/02/2021, 15:16

Актуальный разговор

Генеральный директор ООО «Инвитро-Сибирь» и ООО «Инвитро-Приморье» Александр Хамидулин

Конкуренция на рынке лабораторной диагностики ужесточается

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

10/03/2021, 17:33

Суд вновь признал незаконными требования «РЭС» к АО «Завод «Экран»

10/03/2021, 17:22

СГК пересчитала новосибирцам плату за отопление по итогам 2020 года

10/03/2021, 17:19

В 2020 году в Новосибирской области инвестировано в основной капитал почти 264 млрд рублей

10/03/2021, 16:53
Новости компаний

Новосибирских предпринимателей приглашают на «Школу ВЭД XXI века»

10/03/2021, 17:16

ВТБ снижает ставки по ипотеке

10/03/2021, 14:09

Россияне на треть увеличили траты на цветы и конфеты к 8 марта

10/03/2021, 11:11

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших банков на рынке автокредитования

10/03/2021, 10:46

Банк «Левобережный» признан лучшим партнером Гарантийного фонда НСО в 2020 году

09/03/2021, 17:13

Экономика

Для станции «Спортивная» нашли финансирование

Для станции «Спортивная» нашли финансирование

В Новосибирской области появится карбоновый полигон

Сельхозтехнику пустят на трассу

В Новосибирской области урезают расходы на защиту от паводка

С поправками генплана Новосибирска «Юный медик» вернулся под застройку

Финансы

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Инфляция и господдержка дали отрицательную ставку по ипотеке

От финансовых организаций требуют усилить защиту информации

Политика

Что стоит за шумихой вокруг сити-менеджера Новосибирска и клуба «Успех»?

Что стоит за шумихой вокруг сити-менеджера Новосибирска и клуба «Успех»?

Кто из новосибирцев пойдет в Госдуму от «Единой России»

Кто и как «не использует» детей в политике

Глава Убинского района пошел на третий срок

Кому распоряжаться городской землей? Это депутаты будут решать после ответа из прокуратуры

Недвижимость

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

В 2020 году предложение недвижимости комфорт-класса в Новосибирске резко выросло

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

«ЮэСэМ Телеком» и МегаФон создадут крупный телеком-холдинг в Узбекистане

3data работает над несколькими проектами в Сибири и на Дальнем Востоке

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В январе аэропорт Толмачёво обслужил почти 399 тысяч пассажиров

Три дорожные организации Новосибирской области включены в «черный список»

Из Новосибирская в Турцию по железной дороге отправлена первая партия пшеницы

Медицина

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

В России зарегистрирована третья вакцина от коронавируса

Новосибирский «Вектор» поставил на рынок свыше 40 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона»

Вакцинация на треть повысила спрос россиян на услуги медицинских лабораторий

Авто

За месяц в России подорожали машины 25 марок

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Новые права и обязанности собственников машино-мест

Туризм

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Какие страны открыты для россиян и куда можно поехать за границу?

Фестиваль «БАльшой снег» на Танае

Аудиоэкскурсия по Новосибирску получила премию Ростуризма

Ростуризм продлит программу кэшбэка до 20 июня 2021 года

Россиянам, привитым от коронавируса, разрешат въезд в Грузию с 1 февраля

Общество

«Тёмная сторона луны a capella»

«Тёмная сторона луны» a capella

25 марта состоится открытие Транссибирского Арт-Фестиваля

Новосибирская область рассчитается за ДК «Энергия» в течение двух лет

Легендарный ансамбль «Берёзка» выступит в Новосибирской филармонии

К программе культурного содержания собак в Новосибирске присоединился еще один игрок

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска