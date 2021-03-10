С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

В январе – феврале 2021 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 62,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,5% больше, чем в январе – феврале 2020 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения за этот период выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3% и составила 32 тыс. ДФЭ (перевезено 570 тыс. тонн грузов, +6,9%), в том числе: химикаты и сода – 9,2 тыс. ДФЭ (-0,1% к январю – февралю 2020 года); лесные грузы – 3,4 тыс. (-1,4%); разные продовольственные товары – 3 тыс. (+29,3%); черные металлы – 2,3 тыс. (-4,7%); зерно – 2,2 тыс. (рост в 3,2 раза); строительные грузы – 1,8 тыс. (+13,1%); нефтепродукты – 1,3 тыс. (+0,5%); цветные металлы – 1,2 тыс. (+45%); бумага – 668 (рост в 1,6 раза).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).