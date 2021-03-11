Как продавать в B2B: 10 шагов к успешному оптовому бизнесу

Здесь можно изучить масштабы рынка, а мы перейдем к условиям и точке входа.

Рынок b2b: как продавать свой продукт

Ответ на вопрос, как продавать в b2b — это путь к успешному бизнесу. Он состоит из следующих шагов:

Определите потребности клиентов. В чем они действительно нуждаются и как ваш продукт может решить их проблему. Изучите, что предлагают конкуренты. На каких условиях они закрывают сделки, как презентуют свои товары или услуги. Обратите внимание, что из этого способствует высоким продажам и удовлетворяет запросы покупателей, а что требует новых решений. Сегментируйте целевую аудиторию по предпочтениям, сферам деятельности и масштабам организации. Разделите тех, кто предпочитает офлайн-сотрудничество и онлайн-магазины. Выясните, кто и как принимает решения на стороне клиента, какие факторы на это влияют. Как часто они готовы обращаться за товаром, только мониторят рынок или уже готовы к покупке? Уточните цели, ради которых потенциальные покупатели готовы приобрести ваш товар или услугу. Каким бюджетом они располагают, какие задачи рассчитывают решить с помощью покупки — все это влияет на ожидания клиента от товара и его готовность сотрудничать с вами. Устраните барьеры на пути к покупке. Это может быть неудобный сайт или каталог, недостаточно полная база поставщиков, непрозрачные условия сотрудничества, неясные принципы расчета скидок или стоимости доставки. Подготовьте техзадание на разработку собственного проекта. Выберите оптимальную CMS, продумайте бизнес-логику и монетизацию. Предусмотрите более удобное решение, чем у конкурентов. Найдите команду опытных разработчиков с релевантным портфолио. Выберите свое решение — кастомную разработку с нуля или модульный проект, сконфигурированный под ваши запросы. Автоматизируйте и оптимизируйте бизнес-процессы, чтобы экономить ресурсы. Интегрируйте площадку с CRM, ERP, SAP, 1C, ЭДО и сторонними торговыми сайтами, чтобы максимально упростить, улучшить и ускорить все операции. Запустите проект и наймите менеджеров, которые будут продавать. Ведь ответ на вопрос, как продавать b2b-продукт, лежит в плоскости выстраивания эффективной воронки продаж. Не ждите, пока сайт начнет приносить доход без дополнительных усилий — стимулируйте продажи и выходите на окупаемость уже в первые месяцы работы.

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