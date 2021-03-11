Как продавать в B2B: 10 шагов к успешному оптовому бизнесу

Здесь можно изучить масштабы рынка, а мы перейдем к условиям и точке входа.
Рынок b2b: как продавать свой продукт
Ответ на вопрос, как продавать в b2b — это путь к успешному бизнесу. Он состоит из следующих шагов:
- Определите потребности клиентов. В чем они действительно нуждаются и как ваш продукт может решить их проблему.
- Изучите, что предлагают конкуренты. На каких условиях они закрывают сделки, как презентуют свои товары или услуги. Обратите внимание, что из этого способствует высоким продажам и удовлетворяет запросы покупателей, а что требует новых решений.
- Сегментируйте целевую аудиторию по предпочтениям, сферам деятельности и масштабам организации. Разделите тех, кто предпочитает офлайн-сотрудничество и онлайн-магазины.
- Выясните, кто и как принимает решения на стороне клиента, какие факторы на это влияют. Как часто они готовы обращаться за товаром, только мониторят рынок или уже готовы к покупке?
- Уточните цели, ради которых потенциальные покупатели готовы приобрести ваш товар или услугу. Каким бюджетом они располагают, какие задачи рассчитывают решить с помощью покупки — все это влияет на ожидания клиента от товара и его готовность сотрудничать с вами.
- Устраните барьеры на пути к покупке. Это может быть неудобный сайт или каталог, недостаточно полная база поставщиков, непрозрачные условия сотрудничества, неясные принципы расчета скидок или стоимости доставки.
- Подготовьте техзадание на разработку собственного проекта. Выберите оптимальную CMS, продумайте бизнес-логику и монетизацию. Предусмотрите более удобное решение, чем у конкурентов.
- Найдите команду опытных разработчиков с релевантным портфолио. Выберите свое решение — кастомную разработку с нуля или модульный проект, сконфигурированный под ваши запросы.
- Автоматизируйте и оптимизируйте бизнес-процессы, чтобы экономить ресурсы. Интегрируйте площадку с CRM, ERP, SAP, 1C, ЭДО и сторонними торговыми сайтами, чтобы максимально упростить, улучшить и ускорить все операции.
- Запустите проект и наймите менеджеров, которые будут продавать. Ведь ответ на вопрос, как продавать b2b-продукт, лежит в плоскости выстраивания эффективной воронки продаж. Не ждите, пока сайт начнет приносить доход без дополнительных усилий — стимулируйте продажи и выходите на окупаемость уже в первые месяцы работы.
Больше о запуске собственного бизнеса в сфере b2b — в статье блога AGORA: https://www.agora.ru/blog/biznes-v-sfere-b2b/.
Комментировать