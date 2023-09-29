Финансовый астрологический прогноз на октябрь 2023 года

Звезды по большей части благосклонны, почти у всех знаков зодиака появится возможность для увеличения доходов. Некоторые освоят науку правильного распоряжения финансами.

Овен

В первой половине месяца Овнов ожидают значительные перемены. Прежние методики заработка, скорее всего, перестанут быть перспективными, придется заняться поиском новых путей обретения богатства. Подобные перемены положительно повлияют на финансовое благополучие. Благодаря новой работе денег будет хватать, не только на основные нужды, но и на претворение в реальность масштабных желаний. Не упустите свой шанс.

Телец

Финансовая стабильность не должна препятствовать продуктивной трудовой деятельности. Используйте все представляющиеся возможности для самосовершенствования. Подобная целеустремленность положительно повлияет на финансовое положение. Можно задуматься о вложении средств в масштабные проекты, связанные с ИТ-сферой либо недвижимостью. Все инвестиции должны быть обдуманными. Не бойтесь участвовать в интересных проектах, которые в будущем непременно принесут плоды.

Близнецы

В этом месяце крупных трат у Близнецов не ожидается. Владельцам бизнеса стоит подумать о его расширении. Правильный подход гарантирует хороший доход. Пик удачи придется на конец месяца, возможно это будет крупный выигрыш или наследство. Периодически давайте себе отдых и вспоминайте о том, что всех денег все равно не заработать. Можно лишь улучшить материальное положение за счет вложений в инвестиционные проекты.

Рак

Значительного роста доходов не предвидится, но серьезных проблем с финансами также не будет. Звезды рекомендуют брать пример с успешных людей, анализировать их способы заработка. В большинстве случаев повышению уровня доходов способствует обучение чему-то новому. Материальную устойчивость может обеспечить, например, банковский депозит. Скоропалительные решения, связанные с изменением места работы, принимать не желательно.

Лев

Лучший способов улучшения материального положения для Львов станет смена специализации. Пройдите курсы повышения квалификации, и карьерный рост, влекущий повышение зарплаты, не заставит себя ждать. Львов также может ждать приятная неожиданность в виде дорогого подарка.

Дева

Финансовой удачи Девам стоит ждать ближе к концу месяца. Это лучшее время для крупных инвестиций. От займов рекомендуется воздержаться, сейчас можно обойтись и без них. На работе самым правильным решением станет перераспределение обязанностей, переработки не слишком улучшают материальное положение, они лишь подрывают здоровье. Многие вещи Девы могут вообще не покупать, одалживая их у родственников или друзей, за счет этого экономя финансы.

Весы

Благоприятный период для открытия банковского вклада или инвестиций в недвижимое имущество. Невзирая на удачу, не стоит менять место службы, соглашаться на предложение, которое кажется заманчивым. Желаемого дохода достичь не удастся. Если пропало стремление расти и совершенствовать на старом месте, достаточно взять отпуск и как следует отдохнуть.

Скорпион

В начале месяца может возникнуть дополнительный источник дохода, который даст возможность сделать накопления. Воздержитесь от одалживания денег друзьям и родственникам. Материальная стабильность ближе, чем кажется – главное, принимать взвешенные решения. Скорпионы нуждаются в отдыхе во избежание эмоционального выгорания и депрессии. Потратьте приличную сумму на реализацию собственных желаний, например, купите путевку в санаторий или что-то из дорогих вещей, посетите спектакль в театре, сходите на концерт.

Стрелец

В финансовом плане у Стрельцов особых изменений не предвидится. Доход продолжит оставаться стабильным, хоть и не слишком большим. Можно пойти на курсы повышения квалификации, заняться освоением новой сферы деятельности. В дальнейшем это поспособствует продвижению по карьерной лестнице, поиску другой работы, где больше платят. С открытием депозитов в иностранной валюте лучше не торопиться из-за скачков курса. В столь важном вопросе нужно принимать взвешенные решения.

Козерог

Возьмитесь за дополнительный проект, связанный с основной работой. Можно попробовать себя в новом виде деятельности, главное – не перебарщивать с нагрузкой, иначе это приведет к проблемам со здоровьем, а лечение сейчас недешевое.

Водолей

Правильно распределяйте финансы и избегайте крупных трат, научитесь, наконец, копить. Нерациональная трата денег чревата попаданием в долговую яму. Доходы в конце месяца снизятся, но это не повод для паники, скорое все наладится.

Рыбы

Возможен срыв намеченных планов, что обернется убытками. Не расстраивайтесь из-за этого, в ближайшее время все изменится в лучшую сторону. А пока придется себя ограничивать в тратах, избегать излишней расточительности.