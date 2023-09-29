В мэрии Новосибирска обсудили перенос памятника Александру III из парка «Городское начало» на привокзальную площадь. Об этом сообщает «Коалиция Новосибирска 2020» в Телеграм.
Обсуждение состоялось вчера, 29 сентября, на заседании Художественного совета города Новосибирска. Обсуждение было связано с предложением создания памятника отцам-основателям Новосибирска.
Поэтому памятник Александру III предложили перенести к вокзалу.
— Пока готового решения нет, возможно будет проведен художественный конкурс, но памятник предлагают поставить уже в следующем году, — отметили в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что территорию между цирком и Вознесенским собором благоустроят в октябре.
Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска
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