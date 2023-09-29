Соседские войны: 86-летняя бабушка шантажировала соседа изнасилованием и поплатилась жизнью

Советский районный суд поставил точку в деле о жестоком убийстве пожилой женщины в одном из многоквартирных домов Академгородка.

Эта история началась около года назад. Семидесятилетний Михаил* освободился из тюрьмы и заселился в свою квартиру. Мужчина старался вести себя тихо, так как в его биографии было очень мало свободных лет. Практически 80 процентов жизни он провел в тюрьме. По молодости попадал за решетку за хулиганство, потом за драки и грабежи, а с 1997 года отбывал сроки за изнасилования. Такие факты биографии сложно скрыть от бабушек на лавочке у подъезда, особенно в доме, где все друг друга знают.

― Миша жил с какой-то женщиной, в принципе вел себя спокойно, не конфликтовал. Мы, конечно, его побаивались, так как прошлое у него тюремное, ― рассказывают жильцы дома.

На одной площадке с рецидивистом проживала Мария Петровна*. Она сдержанно и интеллигентно общалась со всеми соседями, Михаила особо не сторонилась. И вот однажды, в марте 2023 года, в квартире женщины случился пожар.

Криминальная смерть

Жильцы дома почувствовали запах дыма и вызвали МЧС. Спасатели эвакуировали людей, но только Михаил из соседней квартиры отказался выходить на улицу и даже двери не открыл огнеборцам.

― Возгорание было небольшим. Очаг находился в комнате пенсионерки. Предварительная причина ― поджег. Кто-то разлил керосин и подпалил одеяло, укрыв им бабушку, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Когда огонь потушили, то обнаружили, что пенсионерка мертва. По всем канонам криминалистики тело отправили на экспертизу. И там уже выяснилось, что старушку сначала жестоко избили, а затем задушили голыми руками. Примечательно, что из квартиры убитой не пропали никакие вещи и ценности. Мотив преступника был совсем не понятен следователям.

Во время обхода соседей, сыщики заметили у Михаила постиранное белье, которое сушилось в комнате. При чем вещи были намочены фрагментами, словно с них выводили какие-то пятна. Подозрения усилились и после показаний пожарных, которые пытались эвакуировать жильца, но получили отказ. Михаила отправили на полиграф. Обмануть технику уже не получилось.

Весомое доказательство подкинули эксперты. На шее погибшей были обнаружены ДНК-следы Михаила. Отпираться было бесполезно.

― По данным следствия и суда, вечером 11 марта 2023 года осужденный пришел в квартиру к пожилой соседке, и, испытывая к ней личные неприязненные отношения из-за бытовых разногласий, нанес по ее телу и голове множественные удары, а затем задушил. После этого он пошел домой и лег спать, а утром решил избавиться от тела и, облив квартиру 86-летней соседки керосином, поджег ее, ― рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Мотивом стал шантаж

В суде обвиняемый откровенно признался из-за чего решил расправиться со старушкой.

― Она настойчиво предлагала мне оформить на нее мою квартиру. Говорила, что будет выплачивать мне по 5-6 тысяч ежемесячно с пенсии. Хотела своих родственников переселить сюда. Я отказывался. И вот в очередной раз она опять начала настаивать. Сказала, что если я не соглашусь, то она заявит в полицию о попытке изнасилования. В тюрьму я не хотел. А как услышал про заявление, то сильно разозлился, ― рассказал Михаил.

После убийства сосед не стал заметать следы преступления, а пошел домой. Он пояснил, что находился под надзором после освобождения и поэтому был обязан ночевать в своей квартире. Нарушать порядок рецидивист не стал. А уже в 6 утра, когда было можно покидать жилище, он снова наведался к уже мертвой бабушке. Михаил облил ее керосином, накрыл одеялом и чиркнул спичкой.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

*Имена героев изменены по этическим соображениям