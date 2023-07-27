Финансовый гороскоп на август: кому стоит согласиться на новый проект, а кому лучше уйти в отпуск?

В августе ожидается два полнолуния, переход Солнца в знак Девы и Марса. Эти перемены, конечно же, не могут не повлиять на сферу работы и денег. А каким образом, мы поговорим далее.

Финансовый гороскоп на август 2023 года для Овна

Август пройдет под девизом «Денег нет, но вы держитесь». Всему виной недавний отпуск, который был отгулен с размахом и на широкую ногу. Для того, чтобы обезопасить себя от неудач, с принятием решений по финансовой части лучше не торопиться и дождаться, когда на горизонте появятся действительно достойные предложения.

Финансовый гороскоп на август 2023 года для Тельца

В начале месяца Тельцам повезет: врожденная финансовая жилка наконец поможет довести до логического завершения крупный бизнес-проект. В будущем он станет гарантом стабильного дохода. Однако от крупных покупок желательно пока отказаться. Тщательно также следует распоряжаться деньгами во время отпуска: когда желание сорить накопленными средствами легкомысленно увеличивается.

Финансовый гороскоп на август 2023 года для Близнецов

Если стоит задача приобрести новый автомобиль или мебель, не стоит пока обращаться за получением кредитов в микрофинансовые организации. Самое удачное решение — переждать. Совсем скоро придут добрые вести (например, в виде премии за добросовестный труд).

Финансовый гороскоп на август 2023 года для Рака

Текущий месяц — не самый подходящий для разного рода начинаний в сфере финансов. Чтобы отстраниться от груза принятий важных решений, имеет смысл уйти в отпуск. Все сделки и подписание контрактов по возможности переносят на сентябрь. Покупки бытовой техники и мебели для благоустройства жилья обещают быть очень удачными.

Финансовый гороскоп на август 2023 года для Льва

Вопрос, касающийся накопления бюджета, начнет преследовать Львов с самого начала месяца. Он повлечет за собой несколько свежих идей на пути к исполнению заветной цели. Однако соблазн крупных покупок также будет преследовать повсеместно. Это может поспособствовать изменчивому настроению представителей знака.

Финансовый гороскоп на август 2023 года для Дев

Накопившаяся усталость выльется в проблемы бытового уровня. Не исключена нехватка денежных средств на запланированную крупную покупку. Однако отчаиваться не нужно: в конце месяца подвернется выгодное предложение, провоцирующее собой щедрую денежную прибыль. Гороскоп советует избегать любые предложения по кредитам (даже самые соблазнительные).

Финансовый гороскоп на август 2023 года для Весов

Август принесет Весам возможности для подработок разного рода. Деньги начнут поступать небольшими суммами и уйдут на бытовые нужды и каждодневные обязательные траты. Не исключены и дорогие подарки, и увеличение заработной платы на основной работе. Конец месяца не так щедр: здесь лучше затянуть лямку потуже и не сорить своими кровными.

Финансовый гороскоп на август 2023 года для Скорпиона

В основной сфере у Скорпионов наблюдаются стабильность и непоколебимость. Несмотря на успешное стечение обстоятельств, гороскоп остерегает от рискованных вложений и рекламных предложений, на первый взгляд кажущихся соблазнительными. Не нужно поддаваться на внезапные импульсы. А вот привлечение новых людей со свежими идеями способно привести к крупным вознаграждениям.

Финансовый гороскоп на август 2023 года для Стрельца

У Стрельцов появится желание изменить текущие рабочие установки. В новых проектах будет возможность проявить себя истинным лидером. Однако от подозрительных сделок себя всё же лучше обезопасить. Бросаться, сломя голову, во все тяжкие — не самое грамотное решение. Обилие денег затуманивает сознание и увеличивает риск возникновения импульсивных покупок.

Финансовый гороскоп на август 2023 года для Козерога

Уходящее лето оставит представителям знака больше вопросов, чем ответов. Мнительные Козероги даже не догадываются, что судьба уже приготовила для них щедрый подарок. Энную часть средств нужно отложить на черный день. Не исключены случаи задержки заработной платы или возникновения сложностей с подписанием контракта.

Финансовый гороскоп на август 2023 года для Водолея

Следует остерегаться крупных покупок и долговых обязательств. Существенному пополнению бюджета поспособствует упорная работа. Поступят предложения и о дополнительном заработке. Максимальную внимательность проявляют к документам и бумагам делового характера. Здесь важно учитывать юридический аспект.

Финансовый гороскоп на август 2023 года для Рыб

Последний летний месяц обещает быть жарким, и речь идет не только о погоде. Финансы не потерпят халявного к себе отношения. Сейчас самый благоприятный период, чтобы проявить себя на работе и реализовать даже очень смелые задумки. Однако успехами хвастаться не нужно: в дальнейшем это сыграет злую шутку.

В августе каждый получит свое: финансовый гороскоп сулит и отдых, и прорыв по карьерной лестнице. Внимательные люди обращаются к его рекомендациям и используют информацию от звезд для укрепления профессионального авторитета.