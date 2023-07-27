Александр Аксёненко предложил сделать дорогу Новосибирск-Кочки-Павлодар федеральной трассой

Депутат Госдумы от Новосибирской области, лидер новосибирских справедливороссов Александр Аксененко предложил министру транспорта РФ Виталию Савельеву перевести трассу Новосибирск-Кочки-Павлодар из областной в федеральную собственность, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

— По этому направлению ежедневно движется огромное количество фур, нагрузка колоссальная, и, по сути, транспортная магистраль существует, а по факту является областной дорогой, — отмечает Александр Аксёненко.

По словам парламентария, министр напомнил, что приемка дорог в федеральную собственность сейчас осуществляется, только если они являются частью опорной сети. В России введен мораторий на перевод дорог в федеральную собственность.

Напомним, в опорную сеть дорог будут входить автомобильные дороги федерального значения, а также региональные и межмуниципальные, соответствующие установленным правительством РФ критериям. Как ранее сообщал глава Росавтодора Роман Новиков, ведомство уже включило в опорную сеть дороги общей протяженностью 136 тыс. км. Из них 64 тыс. км — это федеральные трассы и 72 тыс. км — региональные.

Виталий Савельев уточнил, что задача ведомства к следующему году довести нормативное состояние в агломерациях до 80%, нормативное состояние региональных — до 50%. Если перевести на федеральный уровень еще одну дорогу, то требуемое соотношение показателей, по словам министра, нарушится.

— Если возможность расширить список появится, то, как сказал министр, дорога Новосибирск–Кочки–Павлодар находится «в поле зрения» федеральных властей», — добавил Александр Аксёненко и подчеркнул, что «будет держать вопрос в повестке» и далее.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области запустили интерактивную карту дорожных работ.