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Названы сибирские вузы, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты в ИТ-отрасли

  • 27/07/2023, 15:52
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Названы сибирские вузы, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты в ИТ-отрасли
Выпускники ИТ-факультетов этих учебных заведений получают, по данным опроса, от 120 до 190 тысяч рублей.

По уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2017-2022 годах, сибирские высшие учебные заведения вошли в топ-20, передает RGRU со ссылкой на рейтинг SuperJob.

Среди них лидирует Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ). Средний заработок выпускников, занятых в IT-сфере, достиг 190 000 рублей. На втором месте Новосибирский государственный технический университет (НГТУ НЭТИ). Их выпускники 2017—2022 годов зарабатывают в среднем по 165 000 рублей. Замыкает тройку лидеров Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. Средняя заработная плата выпускников ТПУ за год выросла на 10 000 рублей и составляет 140 000 рублей в месяц.

Далее следуют Томский государственный университет (127 000 рублей), Омский государственный технический университет (120 000 рублей), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (127 000 рублей), Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (125 000 рублей), Иркутский государственный университет (125 000 рублей), Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского (120 000 рублей), Сибирский федеральный университет (120 000 рублей).

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь заявил, что Новосибирская область — один из центров подготовки ИТ-специалистов в стране. Профессионалов в данной области здесь готовят 10 вузов и 14 колледжей.

Учитывая, что средняя ежемесячная зарплата в Новосибирской области равна 56 562 рублей (данные Новосибирскстата за январь-апрель текущего года), зарплаты в ИТ-отрасли в среднем по региону достигают 112 322 рублей, а в Томской области – 83 920 рублей.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области не хватает кибербезопасников с опытом.

Фото: freepik.com — prostooleh 

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Рубрики : Экономика Общество Образование

Регионы: Сибирь Новосибирская область

Теги : зарплаты в ИТ-отрасли вуз IT-специалисты


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