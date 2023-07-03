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Финансовый гороскоп на июль 2023

  • 03/07/2023, 15:53
Финансовый гороскоп
Финансовый расклад для всех знаков зодиака на июль 2023 года. Что ждет представителей разных зодиакальных созвездий, какими будут их доходы и расходы.

Звездный расклад говорит о том, что большинству знаков зодиаков не стоит гнаться за легкими деньгами и надеяться на случайный доход. Для улучшения материального положения придется упорно трудиться.

Овен

Финансовая удача пока обходит Овнов стороной, поэтому покупать лотерейный билет бессмысленно. Если есть цель преумножить доход, обратите внимание на банковские вклады. Годовой процент там небольшой, но это определенно лучше и надежнее, ем инвестиции в акции или иностранную валюту. Застрахуйте себя от риска потери капитала.

Телец

В финансовом плане месяц скорее позитивный, чем негативный. Особенно благоприятной будет его вторая половина. Некоторых представителей знака ожидает повышение по службе, других премия. Удачу принесут операции с новыми клиентами. Главное – тщательно все проверять, особенно, когда речь идет о крупных суммах. Свободные средства можно потратить на самообразование. Успех также ждет тех, кто отправится в командировки. Не откладывайте деловые встречи и переговоры, большинство из них окажутся прибыльными. Спекулятивные сделки также допускаются, но большую прибыль можно не рассчитывать.

Близнецы

Близнецам необходимо соблюдать особую осторожность в бизнесе, иначе можно лишиться крупной суммы. Не рискуйте там, где нет уверенности в успехе. Если есть свободные финансы, потратьте их на получение новых знаний. Любители путешествий смело могут отправляться в поездку, горящих путевок по выгодным ценам более чем достаточно.

Рак

Пришло время осуществить задуманное, потратив имеющиеся накопления. Новый проект с большой долей вероятности окажется успешным – это значит, что в скором времени вы сможете забыть о жесткой экономии. Если тратить и вкладывать деньги с умом, финансовых проблем не будет.

Лев

Львы любят красивые вещи, модную одежду и дорогостоящие наряды, но такие траты сейчас неуместны. На некоторое время вам придется переключиться в режим экономии. Избегайте больших трат особенно в первой половине месяца. Не берите кредиты, чтобы не оказаться в долговой яме.

Дева

Постарайтесь не одалживать деньги знакомым – велика вероятность, что долг вам не вернут. Воздержитесь от приобретения дорогостоящих ювелирных украшений, машины. Время для больших трат еще не пришло, используйте все возможности, чтобы накопить денег. Не ввязывайтесь в сомнительные сделки. Посмотрите на успешных в бизнесе людей, на то, как они зарабатывают и возьмите с них пример.

Весы

Бережное отношение к финансам одна из особенностей характера Весов. Конечно, это относится не ко всем представителям данного знака. Тем, кто умеет экономить, долги не грозят. Но иногда нужно поощрять себя покупкой вещей, которые согреют душу, например, путевки в санаторий или на отдых в горы. Весы не из тех, кто тратит больше, чем зарабатывают, поэтому периодически такие радости могут себе позволить.

Скорпион

Разумно распоряжайтесь финансами, чтобы потом не пришлось себя корить за бесполезные траты. Жизненные условия, скорее всего, изменятся, но вы сумеете быстро к ним приспособиться. Появится возможность заняться бизнесом, не стоит ее упускать. Также возможна приятная неожиданном в виде премии или приза.

Стрелец

На работе ожидаются сложности, но это явление временное. Вы успешно преодолеете все трудности, тем самым заслужив похвалу от руководства. Возможно, вам даже выпишут премию. Если дополнительный источник дохода так и не появится, не стоит расстраиваться, лучшие времена в плане финансов еще впереди. Наступает подходящий момент для смены специализации, в будущем это позволит сменить сферу деятельности, получать более высокую зарплату.

Козерог

Судьба представит шанс сменить работу или завязать полезное знакомство, в дальнейшем это положительно скажется на материальном благополучии. Не бойтесь перемен, они не всегда несут с собой плохое. Стабильный доход гарантирует банковский депозит. Если есть свободные финансы — не храните их дома, лучше положите на счет.

Водолей

Удачными окажутся деловые переговоры, вы сможете заключить выгодный контракт. Если ваша работа не имеет отношения к бизнесу, позитив все равно будет. Главное – не игнорировать проблемы коллег и оказывать им посильную помощь. В конце месяца можно будет вложить деньги в крупные проекты. Особенно успешными окажутся инвестиции в недвижимость.

Рыбы

Контролируйте собственные расходы, так как доходы могут резко уменьшиться. Но это не значит, что нужно забыть о помощи нуждающимся, вы и так редко занимаетесь благотворительностью. Оказывая поддержку другим, вы улучшаете собственную финансовую карму. А еще вам представится возможность привлечь в бизнес инвесторов. Главное — принимайте взвешенные решения во всех вопросах, связанных с финансами.

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