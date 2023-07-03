Из клиники «1+1» в Новосибирске выносят пациентов (видео)

Судебные приставы обязывают пациентов частной клиники «1+1» (ООО «Клиника НМТ») в Новосибирске покинуть стационар. Людей выносят из медучреждения на носилках на улицу. Об этом сообщил пиар-менеджер клиники Александр Щипов.

— Сегодня они выселяют наших пациентов. На наши обращение все отправляют в суд. И я согласна, но с той стороны почему-то допустимо такое поведения, — отметила Татьяна Тищенко, руководитель сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1».

ГУФССП России по Новосибирской области на свое страницы в ВКонтакте сообщило, что в связи с неисполнением в добровольном порядке решения суда в рамках исполнительного производства об освобождении должником нежилого помещения по адресу ул. Восход, 28 сотрудники службы судебных приставов по вышеуказанному адресу 3 июля 2023 проводят очередные исполнительные действия.

Ранее стало известно, что ситуация выселения клиники стала следствием споров с владельцем помещения, у которого клиника его арендовала.

По словам собственника, руководство компании задолжало около 26 млн рублей за аренду. Однако в клинике с ним не согласны.

В настоящее время между фигурантами дела ведутся судебные тяжбы. Клиника настаивает на том, что собственник обязан выплатить компании свыше 200 млн рублей. В свою очередь, собственник требует выплатить ему 26 млн. рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы опечатали одну из крупных клиник в Новосибирске.