Сбер запустил в Сибири сервис безопасной купли-продажи авто

«Сбер продолжает расширять в своих офисах спектр сервисов для жизни – это продукты и услуги, которые позволяют решить клиентам не только финансовые вопросы. Среди них – помощь в установке приложения Сбера, доставка товаров, копирование и печать документов и другие услуги. Сегодня мы предлагаем сибирякам еще одну полезную услугу, которая поможет безопасно и прозрачно совершить сделку купли-продажи автомобиля. Сегодня на популярных автомобильных ресурсах в Сибири более 140 тысяч активных объявлений о продаже автомобилей. Мы ожидаем, что сервис будет востребован среди сибиряков».
Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк. Фото предоставлено рекламодателем
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