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Финансовый гороскоп на март 2023

  • 28/02/2023, 17:03
финансовый гороскоп 2023
Финансовый гороскоп расскажет, кого из знаков зодиака ждут большие денежные потери, а для кого открывается возможность заработать.

Финансовый гороскоп для ОвнаФинансовый гороскоп для Овна

Март для Овна станет периодом неожиданных трат, особенно в начале месяца. Вы можете позволить себе брать в долг у друзей, а также открывать свои копилки и использовать средства из «подушки безопасности». В конце месяца деньги снова начнут приходить к вам, поэтому рассчитаться с долгами будет легко и просто. Не бойтесь просить помощи.

 

Финансовый гороскоп для ТельцаФинансовый гороскоп для Тельца

Тельцы, поставившие для себя цель, наконец-то начнут ее осуществлять. Многим понадобится крупная сумма денег, поэтому март для вас — наилучшее время пополнить накопления. Если друзья или родственники обращаются к вам за финансовой помощью, найдите способ помочь им другим путем или просто откажитесь. Для того чтобы никого не обидеть, объясните причину своего отказа: близкие люди вас поймут.

Внимательно отнеситесь к своим потребностям. Желая накопить деньги, вы можете отказывать себе во всех удовольствиях, что приведет к неконтролируему «срыву» в середине марта и заставит потратить много денег.

Финансовый гороскоп для БлизнецовФинансовый гороскоп для Близнецов

Март для Близнецов — золотой месяц. Ваше финансовое состояние будет не только стабильным, но станет еще и более прочным. Многие получат премиальные, дополнительные выплаты или откроют для себя еще один заработок.

В целом, Близнецы могут позволить себе крупную покупку или большое путешествие, на финансах это никак не скажется. Вы быстро заработаете столько, сколько потратили.

Финансовый гороскоп для РакаФинансовый гороскоп для Рака

Финансовый поток Раков стабилен, но в марте вам покажется, что его недостаточно для того уровня жизни, к которому вы стремитесь. Пришло время проследить, куда уходят деньги и от каких трат можно отказаться. Например, Раки могут пересмотреть свои вредные привычки (курение, алкоголь, фастфуд, выпивать большое количество кофе). Посчитайте сколько в месяц уходит на реализацию этих «вредных потребностей». Начав здоровый образ жизни, к концу марта вы заметите первые финансовые изменения.

Финансовый гороскоп для ЛьваФинансовый гороскоп для Льва

В марте Львы будут активно тратиться, но все траты окажутся полезными: развитие собственного бизнеса, посещение мастер-классов и курсов по профессиональным направленностям. Полученные знания и вложенные средства в бизнес приведут Львов к быстрому увеличению финансов, поэтому все мартовские траты обоснованы.

 

Финансовый гороскоп для ДевыФинансовый гороскоп для Дев

В первом месяце весны Девы будут стремиться обновить свой внешний вид, что потребует немалых трат. Они не только решатся на стрижку, но и не обойдут стороной косметологов и магазины с одеждой. Гороскоп благоприятно смотрит на такое стремительное преображение, учитывая то, что Дева обычно не склонна к лишним тратам.

К тому же, Дева финансово стабильна, в марте ее сбережениям ничего не угрожает, а некоторым удастся добавить в свою копилочку еще несколько тысяч.

Финансовый гороскоп для ВесовФинансовый гороскоп для Весов

Весы в марте улучшат свое материальное положение и для этого им не придется упорно работать. Возможно, вам вернут долги, выплатят премиальные и задержку по зарплате, ваш партнер решит полностью закрыть ваши «хотелки». В марте не нужно быть сильным и независимым человеком, если партнер предлагает помощь, не отказывайтесь.

 

Финансовый гороскоп для СкорпионаФинансовый гороскоп для Скорпионов

Март для Скорпиона — месяц открытия новых финансовых потоков. Ожидайте повышения, увеличения прибыли с бизнеса, смело открывайте новое дело, предлагайте креативные идеи. Получив такую стремительную и ощутимую прибавку, не тратье все сразу. Для начала разберитесь во всех тонкостях нового дела.

 

Финансовый гороскоп для СтрельцаФинансовый гороскоп для Стрельца

Поведение Стрельцов в марте будет легкомысленным и несерьезным, отчего они могут стать жертвой мошенников. Стоит быть осторожным во второй декаде месяца, в это время поступят деловые предложения и возможности финансово вложиться.

Даже если предложение поступит от близкого друга, от идеи лучше отказаться, она может принести большие финансовые потери. Если Стрелец все же заинтересуется предложением, следует все внимательно изучить и по возможности перенести принятие решения на следующий месяц.

Финансовый гороскоп для КозерогаФинансовый гороскоп для Козерога

Козерогам в марте категорически запрещено брать деньги в долг и открывать кредит. Вместе с этим откажитесь от приобретения дорогих товаров: либо перенесите покупку на апрель, либо купите менее затратный аналог. Все купленные вещи в марте могут быстро ломаться, поэтому будьте крайне осторожны.

В остальном, месяц не принесет больших финансовых потерь, даже наоборот, он поможет сделать денежный скачок, но его результаты вы увидите только в следующем месяце.

Финансовый гороскоп для ВодолеяФинансовый гороскоп для Водолея

Материальное состояние Водолеев в марте улучшится только в том случае, если они захотят преуспеть в карьере. Вложив все силы в проект, вы сможете выйти на новый уровень дохода. Основные финансовые траты направьте на саморазвитие, это поможет в карьере и, конечно, в денежных вопросах.

 

Финансовый гороскоп для РыбФинансовый гороскоп для Рыб

Март для Рыб будет благоприятен для поиска новой работы. Уже в конце месяца вы получите новое заманчивое предложение, однако весь месяц Рыбам придется ограничивать себя в удовольствиях, чтобы не тратить деньги зря. Будьте экономнее, даже когда окажетесь на новом месте работы, вдруг оно вам не понравится. Сбережения позволят оставить неподходящий вариант и искать новый.

 

Фото с сайта pixabay.com

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