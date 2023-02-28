Финансовый гороскоп на март 2023

Финансовый гороскоп для Овна

Март для Овна станет периодом неожиданных трат, особенно в начале месяца. Вы можете позволить себе брать в долг у друзей, а также открывать свои копилки и использовать средства из «подушки безопасности». В конце месяца деньги снова начнут приходить к вам, поэтому рассчитаться с долгами будет легко и просто. Не бойтесь просить помощи.

Финансовый гороскоп для Тельца

Тельцы, поставившие для себя цель, наконец-то начнут ее осуществлять. Многим понадобится крупная сумма денег, поэтому март для вас — наилучшее время пополнить накопления. Если друзья или родственники обращаются к вам за финансовой помощью, найдите способ помочь им другим путем или просто откажитесь. Для того чтобы никого не обидеть, объясните причину своего отказа: близкие люди вас поймут.

Внимательно отнеситесь к своим потребностям. Желая накопить деньги, вы можете отказывать себе во всех удовольствиях, что приведет к неконтролируему «срыву» в середине марта и заставит потратить много денег.

Финансовый гороскоп для Близнецов

Март для Близнецов — золотой месяц. Ваше финансовое состояние будет не только стабильным, но станет еще и более прочным. Многие получат премиальные, дополнительные выплаты или откроют для себя еще один заработок.

В целом, Близнецы могут позволить себе крупную покупку или большое путешествие, на финансах это никак не скажется. Вы быстро заработаете столько, сколько потратили.

Финансовый гороскоп для Рака

Финансовый поток Раков стабилен, но в марте вам покажется, что его недостаточно для того уровня жизни, к которому вы стремитесь. Пришло время проследить, куда уходят деньги и от каких трат можно отказаться. Например, Раки могут пересмотреть свои вредные привычки (курение, алкоголь, фастфуд, выпивать большое количество кофе). Посчитайте сколько в месяц уходит на реализацию этих «вредных потребностей». Начав здоровый образ жизни, к концу марта вы заметите первые финансовые изменения.

Финансовый гороскоп для Льва

В марте Львы будут активно тратиться, но все траты окажутся полезными: развитие собственного бизнеса, посещение мастер-классов и курсов по профессиональным направленностям. Полученные знания и вложенные средства в бизнес приведут Львов к быстрому увеличению финансов, поэтому все мартовские траты обоснованы.

Финансовый гороскоп для Дев

В первом месяце весны Девы будут стремиться обновить свой внешний вид, что потребует немалых трат. Они не только решатся на стрижку, но и не обойдут стороной косметологов и магазины с одеждой. Гороскоп благоприятно смотрит на такое стремительное преображение, учитывая то, что Дева обычно не склонна к лишним тратам.

К тому же, Дева финансово стабильна, в марте ее сбережениям ничего не угрожает, а некоторым удастся добавить в свою копилочку еще несколько тысяч.

Финансовый гороскоп для Весов

Весы в марте улучшат свое материальное положение и для этого им не придется упорно работать. Возможно, вам вернут долги, выплатят премиальные и задержку по зарплате, ваш партнер решит полностью закрыть ваши «хотелки». В марте не нужно быть сильным и независимым человеком, если партнер предлагает помощь, не отказывайтесь.

Финансовый гороскоп для Скорпионов

Март для Скорпиона — месяц открытия новых финансовых потоков. Ожидайте повышения, увеличения прибыли с бизнеса, смело открывайте новое дело, предлагайте креативные идеи. Получив такую стремительную и ощутимую прибавку, не тратье все сразу. Для начала разберитесь во всех тонкостях нового дела.

Финансовый гороскоп для Стрельца

Поведение Стрельцов в марте будет легкомысленным и несерьезным, отчего они могут стать жертвой мошенников. Стоит быть осторожным во второй декаде месяца, в это время поступят деловые предложения и возможности финансово вложиться.

Даже если предложение поступит от близкого друга, от идеи лучше отказаться, она может принести большие финансовые потери. Если Стрелец все же заинтересуется предложением, следует все внимательно изучить и по возможности перенести принятие решения на следующий месяц.

Финансовый гороскоп для Козерога

Козерогам в марте категорически запрещено брать деньги в долг и открывать кредит. Вместе с этим откажитесь от приобретения дорогих товаров: либо перенесите покупку на апрель, либо купите менее затратный аналог. Все купленные вещи в марте могут быстро ломаться, поэтому будьте крайне осторожны.

В остальном, месяц не принесет больших финансовых потерь, даже наоборот, он поможет сделать денежный скачок, но его результаты вы увидите только в следующем месяце.

Финансовый гороскоп для Водолея

Материальное состояние Водолеев в марте улучшится только в том случае, если они захотят преуспеть в карьере. Вложив все силы в проект, вы сможете выйти на новый уровень дохода. Основные финансовые траты направьте на саморазвитие, это поможет в карьере и, конечно, в денежных вопросах.

Финансовый гороскоп для Рыб

Март для Рыб будет благоприятен для поиска новой работы. Уже в конце месяца вы получите новое заманчивое предложение, однако весь месяц Рыбам придется ограничивать себя в удовольствиях, чтобы не тратить деньги зря. Будьте экономнее, даже когда окажетесь на новом месте работы, вдруг оно вам не понравится. Сбережения позволят оставить неподходящий вариант и искать новый.