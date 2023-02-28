Кузбасс планирует подать заявку на создание туристической ОЭЗ «Горная Шория»

Сформирована рабочая группа по подготовке заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Горная Шория». Об этом сообщила пресс-служба правительства Кузбасса. Создание ОЭЗ позволит вывести горнолыжные курорты Кузбасса в лидеры мировой туриндустрии.

– Тысячу гектаров мы выделили под строительство международного аэропорта, без него развитие этой туристической зоны невозможно. В Шерегеше благоустроим территорию для летнего отдыха у воды. У туристов и жителей Кузбасса будет возможность больше путешествовать внутри Горной Шории и видеть больше красот нашего региона, – подчеркнул Сергей Цивилев, губернатор Кузбасса.

Правительство направило 6,3 млрд рублей на развитие курорта. На эти деньги планируется построить новую дорогу. По словам Цивилева, чтобы принимать больший турпоток и удовлетворять внутренний спрос, нужно выходить на 100 км трасс, осваивать новые склоны, инвестировать. Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе визита в Кемерово отметил, что в Шерегеше необходимо строить не только гостиницы и аэропорт, но и единую системе электро- и теплоснабжения

В рабочую группу по проекту вошли представители муниципальных образований, минэкономразвития и минтуризма Кузбасса, других органов власти. Проводится работа по определению границ ОЭЗ и формированию пула потенциальных резидентов. В первую очередь на рассмотрении – проекты по обеспечению объектов ОЭЗ «Горная Шория» (в том числе только запланированных к строительству) инженерной и транспортной инфраструктурой.

Ряд инвесторов уже готовы вкладывать средства в развитие туристической отрасли. Рассматривается более 20 проектов с общим объемом инвестиций около 150 млрд рублей, планируется создать не менее 6 тыс. новых рабочих мест.

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