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«Ростелеком» подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумов

  • 28/02/2023, 17:25
Компания «Ростелеком» подключила к единой сети передачи данных (ЕСПД) более 47 000 российских школ, колледжей, техникумов, лицеев и других организаций общего и среднего профессионального образования.

телекомДоступ к образовательным и интернет-ресурсам организован по защищенным каналам связи с применением автоматического сквозного шифрования данных, что позволяет гарантировать безопасность и конфиденциальность передаваемых сведений. В 2023 году работы по присоединению образовательных организаций к ЕСПД будут продолжены. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

ЕСПД — виртуальная сеть для доступа социально значимых объектов к государственным информационным системам и интернету. Ядром сети является сервис контентной фильтрации для безопасного доступа к образовательным и информационным ресурсам. Система обеспечивает доступ ко всем необходимым для обучения образовательным сайтам и сервисам. При этом блокируются запрещенные Роскомнадзором сайты, а также ресурсы, содержащие экстремистский и порнографический материалы, информацию о наркотиках, призывы к суициду, кибербуллинг и другие темы, опасные для психики детей. Для борьбы с вредоносным ПО в систему контентной фильтрации встроен антивирус, который проверяет входящий трафик и блокирует зараженные файлы и сайты. Все это позволяет надежно защищать учащихся от интернет-угроз.

«В прошлом году Минцифры и “Ростелеком” провели интернет во все школы России. Сейчас сеть в образовательных организациях надежно защищена и исключает доступ к запрещенным ресурсам. Но просто провести интернет недостаточно, важно следить за качеством связи, не допускать критичного снижения скорости. Специалисты Ситуационного центра Минцифры круглосуточно отслеживают качество сигнала. Основная задача непрерывного мониторинга — обнаружить и устранить проблему раньше, чем ее заметил пользователь. Если неполадки выявили сотрудники школ, они могут позвонить в Ситуационный центр по номеру 8 800 301-34-14, где им в любое время помогут решить возникшую проблему», — сказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрий Ким.

«“Ростелеком” активно участвует в реализации программ по цифровизации социально значимых объектов. Важной задачей для компании стало подключение образовательных учреждений к безопасному интернету через единую сеть передачи данных. Это позволяет создать полноценную защищенную цифровую образовательную среду. Защита подрастающего поколения от противоправного контента и киберрисков также является частью работы Альянса по защите детей в цифровой среде, организованного крупнейшими ИТ-компаниями. Мы непрерывно развиваем систему контентной фильтрации в ЕСПД: повышаем скорость выявления новых вредоносных ресурсов, увеличиваем глубину и точность анализа, наращиваем производительность, обеспечиваем удобство эксплуатации. Круглосуточный мониторинг сети также позволяет реализовать высокий уровень защиты от DDoS-атак и вредоносного программного обеспечения», — отметил старший вице-президент «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.

ЕСПД предоставляет доступ преподавателей и учеников к интернету, а также криптографическую защиту данных при работе с региональными или федеральными информационными системами. Скорость передачи данных составляет не менее 100 Мбит/с в городских школах и не менее 50 Мбит/с — в сельских образовательных организациях. Все подключенные к ЕСПД объекты обеспечены мониторингом каналов связи и качества предоставляемых услуг связи. Работает круглосуточная служба технической поддержки.

Напомним, на основании постановления Правительства РФ №3963-р от 29 декабря 2021 года «Ростелеком» определен единственным исполнителем по предоставлению с использованием ЕСПД доступа к интернету, а также государственным, муниципальным и иным информационным системам.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


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