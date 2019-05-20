28 мая консалтинговая группа «Управленческая практика» приглашает вас принять участие в заседании Стратегического Клуба. Тема встречи: «Финансы для руководителя: от стратегии к операционной эффективности».
В программе:
Стратегический Клуб — это дискуссионный клуб, посвященный вопросам стратегического развития. Он объединяет собственников и топ-менеджеров компаний, которые заинтересованы в обогащении управленческого опыта, а также в получении новых знаний и навыков совершенствования стратегического процесса.
Спикеры:
Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе. Реализует проекты организационного развития: разработка и реализация стратегии развития организаций, построение архитектуры бизнеса и совершенствование бизнес-процессов, управление стартапами.
Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе: управление продажами и маркетингом; создание и реализация корпоративных стратегий, управление сложными организационными изменениями, HRD.
Более 20 лет опыта развития собственного бизнеса на рынке информационных и консалтинговых услуг. Участвовал в проектах по разработке и внедрению систем управленческого учета компаний в сфере производства, оптовой и розничной торговли, оказания услуг, бюджетных и унитарных предприятий.
На каждой встрече мы обсуждаем кейс одного из участников клуба. Эксперты вместе со слушателями дают практические рекомендации и в процессе дискуссии вырабатывают решение заявленной проблемы.
Не смотрите на чужие успехи, работайте над своим! Приходите на СтратКлуб!
Дата и время проведения: 28 мая 2019 года с 18:30 до 21:30.
Место проведения: Клуб бизнес-коммуникаций Front Office, ул. Шевченко, 15
Участие платное: 500 рублей. Регистрация на мероприятие по ссылке https://kg-upravlencheskaya-prakt.timepad.ru/event/969700.
Подробнее о КГ «Управленческая практика»: http://www.manpra.ru, FB.
Фото предоставлено КГ «Управленческая практика»
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