 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

«Финансы для руководителя: от стратегии к операционной эффективности»

Заседание Стратегического Клуба состоится 28 мая.
  • 20/05/2019, 11:09
«Финансы для руководителя: от стратегии к операционной эффективности»

28 мая консалтинговая группа «Управленческая практика» приглашает вас принять участие в заседании Стратегического Клуба. Тема встречи: «Финансы для руководителя: от стратегии к операционной эффективности».

В программе:

  1. На какие финансовые данные необходимо опираться руководителю.
  2. Для чего, кому и как делегировать финансовую ответственность.
  3. Когда «финансы» мешают развитию бизнеса.
  4. И вообще — где деньги?

Стратегический Клуб — это дискуссионный клуб, посвященный вопросам стратегического развития. Он объединяет собственников и топ-менеджеров компаний, которые заинтересованы в обогащении управленческого опыта, а также в получении новых знаний и навыков совершенствования стратегического процесса.
Спикеры:

  1. Роман Казанцев, управляющий партнер КГ «Управленческая практика», бизнес-тренер, спикер в области организационного развития.

Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе. Реализует проекты организационного развития: разработка и реализация стратегии развития организаций, построение архитектуры бизнеса и совершенствование бизнес-процессов, управление стартапами.

  1. Олег Руденко, консультант по управлению, эксперт  КГ «Управленческая практика», заместитель генерального директора по развитию в компании «ИнфоСофт», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.

Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе: управление продажами и маркетингом; создание и реализация корпоративных стратегий, управление сложными организационными изменениями, HRD.

  1. Михаил Пясковский, эксперт КГ «Управленческая практика», генеральный директор компании «ИнфоСофт», спикер в области автоматизации, разработки и внедрения продуктов 1С.

Более 20 лет опыта развития собственного бизнеса на рынке информационных и консалтинговых услуг. Участвовал в проектах по разработке и внедрению систем управленческого учета компаний в сфере производства, оптовой и розничной торговли, оказания услуг, бюджетных и унитарных предприятий.

На каждой встрече мы обсуждаем кейс одного из участников клуба. Эксперты вместе со слушателями дают практические рекомендации и в процессе дискуссии вырабатывают решение заявленной проблемы.

Не смотрите на чужие успехи, работайте над своим! Приходите на СтратКлуб!

Дата и время проведения: 28 мая 2019 года с 18:30 до 21:30.

Место проведения: Клуб бизнес-коммуникаций Front Office, ул. Шевченко, 15

Участие платное: 500 рублей. Регистрация на мероприятие по ссылке https://kg-upravlencheskaya-prakt.timepad.ru/event/969700.

Подробнее о КГ «Управленческая практика»: http://www.manpra.ru, FB.

Фото предоставлено КГ «Управленческая практика»

Популярное с сайта

Ордынское предприятие готово стать поставщиком сырья для завода по производству снеков

Ордынское предприятие готово стать поставщиком сырья для завода по производству снеков

20/05/2019, 10:26
Агрофирма увеличивает объёмы производства картофеля до 40-60 тысяч тонн.
Участниками «ЗаБега» в Новосибирске стали 3 000 человек

Участниками «ЗаБега» в Новосибирске стали 3 000 человек

20/05/2019, 10:22
Помимо дистанций в 21 км., 10 км., 5 км., 2 км., любители спорта впервые смогли проверить свои силы в скандинавской ходьбе.
Стартап из Новосибирска получил приз на Криптонит Startup Challenge

Стартап из Новосибирска получил приз на Криптонит Startup Challenge

20/05/2019, 10:19
Команда разработала интеллектуальные диалоговые системы для бизнеса для создания чат-ботов.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

В международной акции «Ночь музеев» приняли участие более 22 тысяч человек

20/05/2019, 13:03

«Ростелеком» представил в Новосибирске «Электронного доктора»

20/05/2019, 12:31

Институт катализа СО РАН регистрирует права на участок для Центра «СКИФ»

20/05/2019, 11:59

Новосибирские организации-банкроты перечислили в бюджет более 500 млн рублей

20/05/2019, 11:56

«Горэлектротранспорт» уличили в нарушении закона о конкуренции

20/05/2019, 11:38

Ордынское предприятие готово стать поставщиком сырья для завода по производству снеков

20/05/2019, 10:26

Участниками «ЗаБега» в Новосибирске стали 3 000 человек

20/05/2019, 10:22

Стартап из Новосибирска получил приз на Криптонит Startup Challenge

20/05/2019, 10:19

За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %

20/05/2019, 10:14

Министр транспорта обошел губернатора по доходам

18/05/2019, 07:38

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска