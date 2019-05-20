28 мая консалтинговая группа «Управленческая практика» приглашает вас принять участие в заседании Стратегического Клуба. Тема встречи: «Финансы для руководителя: от стратегии к операционной эффективности».

В программе:

На какие финансовые данные необходимо опираться руководителю. Для чего, кому и как делегировать финансовую ответственность. Когда «финансы» мешают развитию бизнеса. И вообще — где деньги?

Стратегический Клуб — это дискуссионный клуб, посвященный вопросам стратегического развития. Он объединяет собственников и топ-менеджеров компаний, которые заинтересованы в обогащении управленческого опыта, а также в получении новых знаний и навыков совершенствования стратегического процесса.

Спикеры:

Роман Казанцев, управляющий партнер КГ «Управленческая практика», бизнес-тренер, спикер в области организационного развития.

Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе. Реализует проекты организационного развития: разработка и реализация стратегии развития организаций, построение архитектуры бизнеса и совершенствование бизнес-процессов, управление стартапами.

Олег Руденко, консультант по управлению, эксперт КГ «Управленческая практика», заместитель генерального директора по развитию в компании «ИнфоСофт», тьютор МИМ ЛИНК и Новосибирской Открытой Школы Бизнеса.

Более 20 лет управленческого опыта в бизнесе: управление продажами и маркетингом; создание и реализация корпоративных стратегий, управление сложными организационными изменениями, HRD.

Михаил Пясковский, эксперт КГ «Управленческая практика», генеральный директор компании «ИнфоСофт», спикер в области автоматизации, разработки и внедрения продуктов 1С.

Более 20 лет опыта развития собственного бизнеса на рынке информационных и консалтинговых услуг. Участвовал в проектах по разработке и внедрению систем управленческого учета компаний в сфере производства, оптовой и розничной торговли, оказания услуг, бюджетных и унитарных предприятий.

На каждой встрече мы обсуждаем кейс одного из участников клуба. Эксперты вместе со слушателями дают практические рекомендации и в процессе дискуссии вырабатывают решение заявленной проблемы.

Не смотрите на чужие успехи, работайте над своим! Приходите на СтратКлуб!

Дата и время проведения: 28 мая 2019 года с 18:30 до 21:30.

Место проведения: Клуб бизнес-коммуникаций Front Office, ул. Шевченко, 15

Участие платное: 500 рублей. Регистрация на мероприятие по ссылке https://kg-upravlencheskaya-prakt.timepad.ru/event/969700.

Подробнее о КГ «Управленческая практика»: http://www.manpra.ru, FB.

Фото предоставлено КГ «Управленческая практика»