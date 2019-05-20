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Ордынское предприятие готово стать поставщиком сырья для завода по производству снеков

Агрофирма увеличивает объёмы производства картофеля до 40-60 тысяч тонн.
  • 20/05/2019, 10:26
Ордынское предприятие готово стать поставщиком сырья для завода по производству снеков

Овощеводческое производственное предприятие ООО «Дары Ордынска» готово войти в программу по выращиванию чипсового картофеля, соответствующего требованиям компании PepsiCo для строящегося завода по производству снеков, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сегодня производитель «Дары Ордынска» собирает урожай – 15 тысяч тонн картофеля и 7 тысяч тонн овощей. В перспективе агрофирма готова увеличивать объёмы производства картофеля до 40-60 тысяч тонн. Предприятие закупило оборудование для летнего полива картофеля, что значительно повысит производительность.

Отмечается, что в 2019 году посевная площадь в «ОПХ Дары Ордынска» составит 1,9 тыс. га, в т. ч. зерновыми и зернобобовыми культурами будет занято 1,4 тыс. га, площадь посадки картофеля составит 300 га, овощей открытого грунта (капуста, морковь, свёкла, тыква, кабачок) − 159 га.

В Новосибирской области планируется строительство завода по производству снеков

PepsiCo планирует построить в ПЛП завод по производству снеков

Напомним, соглашение о реализации проекта по строительству завода по производству снеков, ориентировочная инвестиционная оценка которого составляет порядка 12 млрд рублей, в феврале в рамках Российского инвестиционного форума-2019 подписали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Планируется, что на новом заводе будет создано около 900 новых рабочих мест (без учёта сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Строительство завода планируется завершить в 2021 году. Продукция нового предприятия PepsiCo будет представлена во всех регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока, а также в странах ближнего зарубежья.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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