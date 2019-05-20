«Горэлектротранспорт» уличили в нарушении закона о конкуренции

Арбитражный суда Западно-Сибирского округа поддержал решение Новосибирского УФАС России о признании МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» нарушившим закон «О защите конкуренции», сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее двумя инстанциями, решением Арбитражного суда Новосибирской области и постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда, уже было отказано в удовлетворении требований о признании недействительными решения УФАС Новосибирской области.

Отмечается, что МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» признан «занимающим доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению мест креплений самонесущих волоконно-оптических кабелей связи на опорах контактной сети городского электротранспорта (включая услугу по содержанию места крепления кабелей связи) в границах расположения опор контактной сети городского электротранспорта, находящихся в оперативном управлении МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт».

— Указанное дело может быть использовано в правоприменительной практике нашими коллегами, поскольку аналогичные ситуации по установлению цены услуги по предоставлению мест креплений самонесущих волоконно-оптических кабелей связи на опорах контактной сети городского электротранспорта усматриваются и на территориях других субъектов Российской Федерации, — отметила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Петровна Камнева.

Предприятие признано нарушившим пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем установления монопольно высокой цены услуги по предоставлению мест креплений самонесущих волоконно-оптических кабелей связи на опорах контактной сети городского электротранспорта, МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт».

Фото: Gensa Gensa