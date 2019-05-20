 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

«Горэлектротранспорт» уличили в нарушении закона о конкуренции

МКП «Горэлектротранспорт» завысил цену на предоставление мест на опорах контактной сети.
  • 20/05/2019, 11:38
«Горэлектротранспорт» уличили в нарушении закона о конкуренции

Арбитражный суда Западно-Сибирского округа поддержал решение Новосибирского УФАС России о признании МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» нарушившим закон «О защите конкуренции», сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее двумя инстанциями, решением Арбитражного суда Новосибирской области и постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда, уже было отказано в удовлетворении требований о признании недействительными решения УФАС Новосибирской области.

Отмечается, что МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» признан «занимающим доминирующее положение на рынке услуг по предоставлению мест креплений самонесущих волоконно-оптических кабелей связи на опорах контактной сети городского электротранспорта (включая услугу по содержанию места крепления кабелей связи) в границах расположения опор контактной сети городского электротранспорта, находящихся в оперативном управлении МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт».

ГЭТ не исполняет предписание УФАС и решение суда

ГЭТ не исполняет предписание УФАС и решение суда

Предприятие признано нарушившим пункт 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» путем установления монопольно высокой цены услуги по предоставлению мест креплений самонесущих волоконно-оптических кабелей связи на опорах контактной сети городского электротранспорта, МКП г. Новосибирска «Горэлектротранспорт».

— Указанное дело может быть использовано в правоприменительной практике нашими коллегами, поскольку аналогичные ситуации по установлению цены услуги по предоставлению мест креплений самонесущих волоконно-оптических кабелей связи на опорах контактной сети городского электротранспорта усматриваются и на территориях других субъектов Российской Федерации, — отметила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Петровна Камнева.

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

Ордынское предприятие готово стать поставщиком сырья для завода по производству снеков

Ордынское предприятие готово стать поставщиком сырья для завода по производству снеков

20/05/2019, 10:26
Агрофирма увеличивает объёмы производства картофеля до 40-60 тысяч тонн.
Участниками «ЗаБега» в Новосибирске стали 3 000 человек

Участниками «ЗаБега» в Новосибирске стали 3 000 человек

20/05/2019, 10:22
Помимо дистанций в 21 км., 10 км., 5 км., 2 км., любители спорта впервые смогли проверить свои силы в скандинавской ходьбе.
Стартап из Новосибирска получил приз на Криптонит Startup Challenge

Стартап из Новосибирска получил приз на Криптонит Startup Challenge

20/05/2019, 10:19
Команда разработала интеллектуальные диалоговые системы для бизнеса для создания чат-ботов.

Актуальный разговор

Будущее — всегда пунктир

Будущее — всегда пунктир

Все материалы
Новости

В международной акции «Ночь музеев» приняли участие более 22 тысяч человек

20/05/2019, 13:03

«Ростелеком» представил в Новосибирске «Электронного доктора»

20/05/2019, 12:31

Институт катализа СО РАН регистрирует права на участок для Центра «СКИФ»

20/05/2019, 11:59

Новосибирские организации-банкроты перечислили в бюджет более 500 млн рублей

20/05/2019, 11:56

«Финансы для руководителя: от стратегии к операционной эффективности»

20/05/2019, 11:09

Ордынское предприятие готово стать поставщиком сырья для завода по производству снеков

20/05/2019, 10:26

Участниками «ЗаБега» в Новосибирске стали 3 000 человек

20/05/2019, 10:22

Стартап из Новосибирска получил приз на Криптонит Startup Challenge

20/05/2019, 10:19

За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %

20/05/2019, 10:14

Министр транспорта обошел губернатора по доходам

18/05/2019, 07:38

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска