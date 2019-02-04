Один из домов микрорайона «Радужный» исключен из Реестра проблемных объектов

Министерством строительства Новосибирской области и застройщиком ООО ИСК «Базис-Строй» проведена совместная работа по оздоровлению ситуации со строительством микрорайона «Радужный» в с. Верх-Тула Новосибирского района. В результате данной работы ранее включенный в Реестр проблемных объектов Новосибирской области жилой дом № 17/1 указанного микрорайона исключен из списка проблемных объектов в связи с восстановлением застройщиком прав граждан, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В областном правительстве напомнили, что в настоящее время в региональном перечне проблемных объектов числится 52 жилых дома. За 2018 год под контролем регионального минстроя из Реестра проблемных объектов было исключено девять домов, общее количество обманутых дольщиков, проблемы которых решены в 2018 году – порядка 600 человек. Кроме того, еще 10 жилых домов, находившихся в так называемой «группе риска» были введены в эксплуатацию без внесения их в Реестр. Как подчеркнули в региональном минстрое, до 2022 года с использованием мер государственной поддержки планируется решить вопросы по оставшимся в Реестре проблемным объектам.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области