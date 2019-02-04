 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Один из домов микрорайона «Радужный» исключен из Реестра проблемных объектов

Власти региона планируют за три года решить вопросы по всем проблемным объектам.
  • 04/02/2019, 16:20
Один из домов микрорайона «Радужный» исключен из Реестра проблемных объектов

Министерством строительства Новосибирской области и застройщиком ООО ИСК «Базис-Строй» проведена совместная работа по оздоровлению ситуации со строительством микрорайона «Радужный» в с. Верх-Тула Новосибирского района. В результате данной работы ранее включенный в Реестр проблемных объектов Новосибирской области жилой дом № 17/1 указанного микрорайона исключен из списка проблемных объектов в связи с восстановлением застройщиком прав граждан, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В областном правительстве напомнили, что в настоящее время в региональном перечне проблемных объектов числится 52 жилых дома. За 2018 год под контролем регионального минстроя из Реестра проблемных объектов было исключено девять домов, общее количество обманутых дольщиков, проблемы которых решены в 2018 году – порядка 600 человек. Кроме того, еще 10 жилых домов, находившихся в так называемой «группе риска» были введены в эксплуатацию без внесения их в Реестр. Как подчеркнули в региональном минстрое, до 2022 года с использованием мер государственной поддержки планируется решить вопросы по оставшимся в Реестре проблемным объектам.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Совет директоров АО «Компания ТрансТелеКом» продлил полномочия генерального директора Романа Кравцова до января 2022.

Роман Кравцов остался генеральным директором АО «Компания ТрансТелеКом»

04/02/2019, 18:13
Совет директоров АО «Компания ТрансТелеКом» продлил полномочия гендиректора до января 2022.
НГТУ вошел в топ-25 российских вузов рейтинга Webometrics Ranking of World Universities

НГТУ вошел в топ-25 российских вузов рейтинга Webometrics Ranking of World Universities

04/02/2019, 18:08
Рейтинг основан на анализе представленности университетов в глобальном интернет-пространстве.
У семилетнего Ромы Шушпанникова митохондриальная миопатия

Маленькому Роману требуются деньги на лечение

04/02/2019, 17:40
Не хватает — 170 562 рублей.

Актуальный разговор

Спрос на рынке кофе изменится через культуру brew-баров

Все материалы
Новости

Банки и застройщики адаптируются к 214-ФЗ на практике

04/02/2019, 21:07

2ГИС назвал самые популярные компании

04/02/2019, 18:59

«СКТБ Катализатор» создает инжиниринговый испытательный центр

04/02/2019, 18:56

В НГУЭУ научат, как довести новую компанию до банкротства

04/02/2019, 18:46

На базе Дорожной больницы начал работать новый региональный сосудистый центр

04/02/2019, 18:34

Роман Кравцов остался генеральным директором АО «Компания ТрансТелеКом»

04/02/2019, 18:13

НГТУ вошел в топ-25 российских вузов рейтинга Webometrics Ranking of World Universities

04/02/2019, 18:08

Маленькому Роману требуются деньги на лечение

04/02/2019, 17:40

Финразведка вернула в бюджет более 1 млрд рублей

04/02/2019, 16:26

У жителей области стало больше имущества

04/02/2019, 15:51

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×