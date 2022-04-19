Финский производитель красок Teknos Group намерен уйти из России

Финская Teknos Group планирует уйти с российского рынка из-за ситуации на Украине и обдумывает возможность передать российскую «дочку» ООО «Текнос» бизнес-партнеру, сообщает interfax со ссылкой на пресс-службу компании.

— В связи с развитием ситуации и обстоятельств мы не видим возможности вести наш бизнес в этих условиях. Принимая во внимание ухудшение местных условий для бизнеса, мы решили начать планировать уход с российского рынка. (. . .) Наша цель — найти организацию, которая сможет вести бизнес, — заявила глава и мажоритарный акционер концерна Паула Саластие.

Основной актив российского подразделения компании — завод по производству лакокрасочной продукции в индустриальном парке «Марьино» в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Проектная мощность предприятия составляет 10 млн литров жидких и 2 тысячи тонн порошковых красок в год. Объем инвестиций в строительство и оснащение завода составил около 17 млн евро.

4 марта Teknos Group сообщила, что приостановит работу в России.

Teknos специализируется на производстве лакокрасочных материалов промышленного назначения, а также архитектурно-строительных и бытовых красок. Заводы компании расположены в Финляндии, Швеции, Дании, Германии, России, Польше и Китае.