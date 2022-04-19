На новую школу в Новосибирске потратят 286 миллионов рублей

В Новосибирске на улице Крылова на месте снесённой школы № 54 возведут новое учебное заведение, сообщают данные, размещённые на сайте госзакупок.
Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 18 апреля объявил аукцион на возведение новой школы на улице Крылова в Центральном районе. Как указано на сайте госзакупок, приём заявок от подрядчиков продлится до 4 мая 2022 года. Сумма контракта – 286 386 992 рубля 92 копейки. Средства выделили из областного бюджета.
Бывшее здание старой школы № 54 на улице Крылова построили в 1930-х годах. О сносе довоенной постройки стали говорить ещё десять лет назад.
В 2019 году после обращения родителей учеников в прокуратуру и суд здание закрыли. Проведённая экспертиза показала, что школа опасна и непригодна для обучения детей. В октябре 2020 образовательное учреждение снесли.
Многих волновала судьба старинных барельефов, которыми было украшено образовательное учреждение. Общественность заверили, что уникальные элементы декора отреставрируют и разместят на фасаде новой школы.
Судя по документации на сайте госзакупок, новое четырехэтажное здание возведут до 31 июля 2023 года.
Фото: pixabay.com — KokoColey
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