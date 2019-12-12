Fitch повысило кредитный рейтинг Райффайзенбанка до «bbb»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг собственной кредитоспособности (рейтинг устойчивости) Райффайзенбанка на одну ступень: с «bbb-» до «bbb», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Повышение рейтинга отражает стабильные финансовые показатели деятельности Райффайзенбанка, а также связано с повышением в августе 2019 года суверенного рейтинга России в связи улучшением операционной среды в стране. По мнению агентства, Райффайзенбанк демонстрирует один из самых сильных кредитных профилей на российском рынке, что связано с устойчивой бизнес-моделью банка, консервативным риск-аппетитом, низкой долей просроченных кредитов (на уровне 2%), стабильно высоким доходом за счет низкой стоимости фондирования, высоким уровнем покрытия резервами по просроченным кредитам, а также высокими показателями достаточности капитала и нормативами ликвидности.

Например, достаточность капитала Fitch Core Capital (считается по методике агентства) составляет 22%. Согласно регуляторным требованиям ЦБ, на конец третьего квартала 2019 года норматив достаточности основного капитала Райффайзенбанка составляет 11% (при минимуме в 8% с учетом регуляторных надбавок). При этом в первом квартале 2020 года этот норматив увеличится в связи поэтапным введением ПВР-подхода для расчета активов, взвешенных по риску, указывает Fitch. Год назад ЦБ согласовал Райффайзенбанку переход на ПВР-подход в оценке рисков корпоративного сегмента с 1 февраля 2019 года. В первый год снижение величины кредитного риска составило 10% относительно величины кредитного риска по кредитным требованиям к корпоративным клиентам, рассчитанного по стандартизированному подходу, со второго и далее — 20%.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне «ВВВ», прогноз – стабильный. По мнению агентства, Raiffeisen Bank International продолжит оказывать поддержку своей российской «дочке», которая занимает стратегически важное положение в группе.

Фото: пресс-служба банка