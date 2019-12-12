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Беречь мужское здоровье необходимо

  • 12/12/2019, 11:26
К сожалению тема мужского здоровья в нашем обществе если не табуирована, то мало желательна. И ведь действительно ,мужчины не любят обсуждать такие вопросы, потому, как это подвергает сомнению их маскулинность и может стать причиной для разного рода неприятных шуточек.

Хотя, на самом деле мужское здоровье требует большого внимания. Ведь гораздо лучше не доводить до ситуаций, когда проблема появилась и необходимо лечение. В большинстве случаев роль играет не только предрасположенность к заболеваниям, а образ жизни. Так как же защитить себя от возможных неприятностей?

Режим

Нужно нормально высыпаться и не допускать переутомления. Дело в том ,что человек, который очень устаёт наиболее подвержен обострениям заболеваний и изменению гормонального фона.

Здоровый образ жизни

Речь не только об отсутствии пагубных привычек ,связанных с наркотиками, курением и алкоголем. Важно так же правильно питаться, не допускать проблем с лишним весом и принимать витамины.

Следить за давлением

Этот пункт прямо проистекает из предыдущих. Ведь здоровые сосуды и нормальное давление невозможны без здорового образа жизни и полноценного отдыха.

Активность

Долговременная сидячая работа неблагоприятно сказывается на здоровье мужчин, так как кровь в области малого таза застаивается и нормально не циркулирует. Если больше ходить пешком и включить в свой распорядок дня занятия физическими упражнениями, то это значительно снизит риски. Хорошо так же подходит плаванье, или спортивные игры, к примеру теннис или футбол.

Борьба со стрессом

Социальная роль мужчин в нашем обществе предполагает множество рисков со стороны стресса, ведь ответственность за семью, работу, своё социальное положение часто становятся причинами для серьёзных переживаний. Тут нужно менять отношение к этим вопросам и возможным неудачам на более простое и философское. Для того , чтобы справиться со стрессом нужно отвлекаться на любимые дела, обзавестись хобби, проводить время в компании друзей и близких чаще. Так же прекрасно расслабляет проведение свободного времени на природе.

Регулярное посещение врача

Действительно, посещение врача не самая приятная процедура. Но, если договориться с самим собой, хотя бы раз в год посещать уролога и андролога, то многих неприятностей удастся избежать, так как раннее диагностирование значительно упрощает лечение.

Берегите своё здоровье, внимательное отношение поможет вам сохранить хорошее самочувствие и силы до самых преклонных лет. И помните ,что вы нужны и самим себе, и тем, кто вас любит

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