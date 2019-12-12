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В Новосибирске выявлен незаконный оборот молочной продукции через фантомную площадку

Факт нелегального ввода в торговый оборот молочной продукции выявлен с помощью ФГИС «Меркурий».
  • 12/12/2019, 13:23
butter

В декабре 2019 года благодаря работе мониторинговой группы управления Россельхознадзора по Новосибирской области с помощью ФГИС «Меркурий» выявлен факт нелегального ввода в торговый оборот молочной продукции. Так, по данным системы, индивидуальным предпринимателем Гомзяков Г.В. были оформлены эВСД на сливочное масло объемом 36 тонн без входящих документов, подтверждающих качество и безопасность данной продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Дальнейший анализ во ФГИС «Меркурий» позволил проследить движение продукции в адрес алтайской компании ООО «Барнаульская молочная компания» через ООО «Атлант» (г. Новосибирск). Немаловажно, что конечными получателями сливочного масла стали объекты социального назначения Алтайского края, — рассказали в Россельхознадзоре.

Кроме того, специалистами управления Россельхознадзора по Новосибирской области установлено, что по адресу зарегистрированной во ФГИС «Меркурий» площадки ИП Гомзяков Г.В. деятельность не осуществляет.

— В связи с этим регистрация в системе уполномоченного лица ИП Гомзяков Г.В., допустившего нарушения при оформлении эВСД на продукцию, заблокирована на 6 месяцев. Производственная площадка исключена из реестра системы «Цербер», что блокирует возможность дальнейшего введения в торговый оборот продукции с данного предприятия-фантома, — констатировали в пресс-службе.

Для принятия совместных мер реагирования материалы дела по вышеуказанным нарушениям направлены в управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Фото: pixabay.com, автор- Efraimstochter

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