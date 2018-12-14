Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+»

Прогноз по рейтингу — «Стабильный».

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка УРАЛСИБ в иностранной валюте на уровне «B+», прогноз по рейтингу – «Стабильный». Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+». Сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка УРАЛСИБ «B+» обусловлен его кредитоспособностью на самостоятельной основе, которая отражена в рейтинге устойчивости банка «b+», — отмечается в релизе Fitch Ratings.

По мнению аналитиков Fitch, подтверждение рейтингов ПАО «Банк УРАЛСИБ» отражает снижающееся давление на качество активов, хорошие профили фондирования и ликвидности и положительную историю деятельности под руководством новой команды менеджмента.

Фото: пресс-служба банка