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ГЖИ внепланово проверила УК «Достойный сервис»

Предписано обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепла в домах на Плющихинском жилмассиве.
  • 14/12/2018, 11:41
город

Государственная жилищная инспекция Новосибирской области (далее — ГЖИ НСО) по обращению СГК (СИБЭКО) провела внеплановую проверку управляющей компании УК «Достойный сервис», сообщили в пресс-службе СГК.

По результатам проверки ГЖИ НСО выдала 55 предписаний, обязывающих УК «Достойный сервис» обеспечить ввод в эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ) в домах на Плющихинском жилмассиве. Ввод в эксплуатацию ОДПУ должен быть осуществлен управляющей компанией с обязательным участием ресурсоснабжающей организации – СГК (СИБЭКО).

СГК (СИБЭКО) была вынуждена обратиться с заявлением в ГЖИ НСО в связи с тем, что УК «Достойный сервис» не обеспечила доступ к общедомовым приборам учета тепла с октября 2018 года.

— Ввод в эксплуатацию ОДПУ является обязанностью управляющей организации. Эта процедура необходима для того, чтобы расчет размера платы потребителем за коммунальную услугу по отоплению производился на основании показаний общедомовых приборов учета. При отсутствии ввода в эксплуатацию ОДПУ ресурсоснабжающая организация должна производить расчет платы за коммунальную услугу отопление по нормативу, а это влечет увеличение размера платежа для граждан, — говорится в сообщении.

При обеспечении доступа к общедомовым приборам со стороны «Достойного сервиса» СГК (СИБЭКО) готова в кратчайшие сроки приступить к допуску ОДПУ тепловой энергии для коммерческих расчетов. Тем самым будут исключены нарушения интересов жителей Плющихинского жилмассива.

Напомним, что с 1 октября 2018 года коммунальную услугу по отоплению собственникам квартир и нежилых помещений многоквартирных домов по ул. Высоцкого, Т. Снежиной и В. Потылицына предоставляет СГК (СИБЭКО) — в соответствии с переводом собственников на прямые договоры.

— Такое решение СГК (СИБЭКО) приняла, т.к. между ресурсоснабжающей организацией и управляющими организациями жилмассива (ООО УК «Достойный сервис», ТСЖ «Жилсервис» и т.п.) отсутствуют договоры теплоснабжения. Этому есть правовое обоснование — в соответствии с ч.9 ст.157.2 Жилищного Кодекса РФ в случае отсутствия заключенного договора между ресурсоснабжающей организацией и лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, коммунальные услуги предоставляются ресурсоснабжающей организацией, — пояснили в СГК.

Сейчас ГЖИ НСО проводит проверку по факту выставления жителям платёжных документов по отоплению за октябрь двумя организациями: СГК (СИБЭКО) и ООО УК «Достойный сервис».

ООО УК «Достойный сервис» осуществляет управление подавляющей частью многоквартирных домов Плющихинского жилмассива наряду с другими управляющими организациями.

Фото: предоставлено пресс-службой СГК

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