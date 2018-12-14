Регионы не успеют перевести транспорт на газовое топливо к 2020 году

— В мае 2018 года мы проводили совещание, обсуждали, как исполняется распоряжение правительства РФ о переводе транспорта на газомоторное топливо в округе. Мы все понимаем, что это делать необходимо, так как иначе не достигнем установленных показателей и не решим проблему экологии. Но ситуация в округе далека от желаемой, — заявил на совещании по вопросам развития газомоторной инфраструктуры и переводу транспорта на природный газ в регионах Сибири полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Напомним, согласно распоряжению правительства РФ, к 2020 году 50% общественного транспорта в городах-миллионниках должны быть переведены на газомоторное топливо, в городах с численностью населения до 300 тысяч человек — до 30%, до 100 тысяч человек — до 10%.

Заместитель генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Денис Воробьев рассказал, что за 2014-2017 годы Минпромторг РФ направил на мероприятия по субсидированию приобретения газомоторной техники 14,5 млрд рублей. В рамках этой программы закуплено 8 тысяч единиц техники, всего российскими компаниями произведено 16,5 тысячи единиц. В рамках программ компании «Газпром газомоторное топливо» по переводу транспорта на газ за 2014-2018 годы оборудование было установлено свыше чем на 9 тысячах транспортных средств. Плюс значительная доля заводского газомоторного транспорта приобреталась ПАО «Газпром» при переводе собственного транспорта на использование природного газа — за 2014-2017 годы закуплено более 6 тысяч единиц техники.

По словам Воробьева, в субъектах Сибирского федерального округа цена КПГ в три раза ниже дизельного топлива и в 2,9 раза ниже, чем у бензина марки А-95. Всего на территории 7 регионов округа сегодня действует 20 АГНКС и один передвижной заправочный пункт (ПАГЗ). На территории Новосибирской области — 3 АГНКС в Новосибирске и 2 в Барабинске. Суммарная производительность АНГКС в округе – 130 млн кубометров в год.

— Реализация природного газа через сеть АГНКС в период 2015-2018 годов планомерно росла — с 32 млн до 37 млн кубометров (+16%). В связи с ростом количества АГНКС и одновременным снижением показателей по приобретению техники в газовом исполнении, средняя загрузка у нас имела тенденцию к снижению — с 40,6% до 32,6%. В целом по стране загрузка АГНКС не превышает 27%, — констатировал Воробьев. — Данные показатели отражают отсутствие достаточной синхронизации ввода новых станций с закупкой новой техники в регионах Сибири.

В 2016-2018 годах общество ввело в эксплуатацию в округе 10 новых АГНКС. Проведена полная реконструкция одной станции, что увеличило общую проектную производительность сети почти на 51 млн кубометров в год. Инвестиции общества составили 1,8 млрд рублей.

Сергей Меняйло поинтересовался у регионов, с чем связан низкий спрос на технику, работающую на газомоторном топливе. Первый заместитель губернатора Иркутской области Руслан Болотов привел пример. В рамках федеральной программы в 2015-2017 годах регион закупил 50 единиц нового экологически чистого общественного транспорта. Еще 35 единиц были переоборудованы. Сейчас на линии работает не более 20 машин, а остальные, как правило, стоят.

— У нас всего одна заправка-АГНКС, которая находится в правобережном округе. Там проживает около 15% населения. Когда мы общались с коллегами из «Газпром газомоторное топливо», то говорили, что нам нужны АГНКС в центральной части города. Это позволит вовлечь в процесс 70% населения, и у перевода общественного транспорта на газомоторное топливо будет экономика, — говорит Болотов. — Сейчас «плечо» заправки в один конец составляет 60 км, плюс 25 минут уходит на заправку одной машины. Экономический эффект использования газомоторного топлива исчезает.

В Красноярском крае на газомоторное топливо переведено всего 5,7% общественного транспорта, в Красноярске — 6,4%.

Полпред заявил, что в развитии инфраструктуры бизнес должен идти опережающими темпами, чтобы у органов власти и предпринимателей на местах был стимул закупать транспорт на газомоторном топливе. Пока получается, что этот транспорт не эксплуатируется, а это чревато неэффективным использованием бюджетных средств.

— Если мы будем закупать транспорт, а потом не выпускать его на линию из-за невозможности заправить, то только усугубим ситуацию. Вы пока занимаете выжидательную позицию: купите транспорт, а мы поставим газомоторное топливо Вы рискуете своими инвестиционные деньгами, а региональные органы власти — бюджетными. При этом вы хотите за счет соглашений получить от органов власти какие-то гарантии, — рассуждает Меняйло. — Что касается предпринимателей, то в такой ситуации они вряд ли сменят дизель на газомоторное топливо, так как в дальней поездке рискуют просто не доехать до АГНКС.

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак отметил, что в России сегодня всего 1380 заправок-АГНКС, тогда как обычных — более 40 тысяч.

— Если бы инфраструктура была больше, то и у бизнеса было бы больше желания приобретать технику. В таких ситуациях инфраструктура всегда должна идти впереди рынка, — согласился он. — На рынок серьезно влияет и стоимость газомоторного топлива (ГМТ). Если она будет расти, то интерес бизнеса будет падать. Я общался с собственниками предприятий, которые закупили газомоторную технику, и могу точно сказать, что если не будет госсубсидий, то ее покупать не станут, так как для перехода на ГМТ нужны дополнительные инвестиции в хранение, увеличивается время заправки, появляется дополнительное заправочное «плечо». В итоге большой автобус окупается только за 5 лет, а за это время техника уже подлежит списанию.

Денис Воробьев напомнил, что в субъектах федерации должны быть приняты госпрограммы по переводу общественного транспорта на газовое топливо, но пока это сделали единицы. Заместитель директора департамента проектного управления министерства энергетики РФ Алексей Трибунский пояснил, что федеральный бюджет планирует предоставлять регионам субсидии для обеспечения строительства газозаправочной инфраструктуры в соответствии со схемой их размещения, утвержденной в субъекте.

— Субъект совместно с инвесторами, транспортными предприятиями определяет, в каких точках ему необходимо строительство газозаправочной инфраструктуры. Сейчас мы несколько подкорректировали показатели, исходя из того, что должна быть 1 станция на 60 тысяч населения, — пояснил он. — В соответствии с этой схемой будут выделяться федеральные субсидии. Планировалось, что программа начнет работать с 2020 года, но вчера было принято другое решение: для тех регионов, где уже есть базовая инфраструктура и которые уже умеют с ней работать, такую работу нужно провести с 2019 года.

Сергей Меняйло поручил еще раз детально проработать ситуацию, чтобы в итоге регионы не оказались крайними в недостижении поставленного показателя по переводу общественного транспорта на газомоторное топливо к 2020 году.

Фото: баз- с сайта gazprom-gmt.ru, др- автора