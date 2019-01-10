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В дни новогодних каникул аэропорт Толмачёво обслужил более 119,6 тыс пассажиров

Наиболее популярными городами на внутренних авиалиниях стали Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург, Иркутск, Владивосток и Сочи.
  • 10/01/2019, 16:57
Tolmachevo

По итогам работы с 1 по 8 января 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 119 618 пассажиров, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 83 666 человек. На международных воздушных линиях дальнего зарубежья количество обслуженных пассажиров составило 23 614 человек (+12,1 %).

Также в пресс-службе рассказали, что по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, на 2,3% до 12 338 человек выросло количество пассажиров на направлениях в страны СНГ.

В первые дни января в аэропорту Толмачёво было выполнено 577 самолёто-вылетов, что на 15,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Наиболее популярными городами в дни новогодних каникул на внутренних авиалиниях стали Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Екатеринбург, Иркутск, Владивосток и Сочи, на международных направлениях — Бангкок, Пхукет, Камрань, Утапао, Дубай, Пекин, Санья, Бишкек, Ош, Худжанд, Астана Алматы, Душанбе и Ташкент.

Фото: Gensa Gensa

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