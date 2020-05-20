«Искитимцемент» выпустил юбилейную 110-миллионную тонну цемента

Предприятие произвело 110 миллионов тонн продукции с момента ввода в эксплуатацию. Знаковый производственный рубеж преодолен 18 мая в смену мастера цеха «Помол» Вячеслава Пирогова машинистами цементных мельниц Даниилом Сибирцевым и Денисом Бондаруком, сообщили в пресс-службе предприятия. Отмечается, что исторически значимый объем производства достигнут на цементной мельнице №6, для которой в рамках реализации инвестиционной программы АО «Искитимцемент» в 2020 году построена сепараторная установка с рукавным фильтром фирмы Scheuch.

— Подведение таких итогов является доброй традицией для нашего предприятия. Юбилейная отгрузка не просто количественный показатель, за этой цифрой – профессионализм цементников и их преданность делу. Взятый рубеж в 110 миллионов тонн стал еще одним показателем эффективности работы нашей команды, — подчеркивает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

Юбилейная тонна будет направлена в адрес одного из крупнейших потребителей продукции предприятия – ООО «Строймонтаж» – на строительство многофункциональной ледовой арены «Новосибирск Арена» в рамках подготовки города к проведению молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2023 году. Кроме этого, АО «Искитимцемент» поставляет продукцию на строительные площадки таких крупных инфраструктурных объектов, как станция метро «Спортивная», четвертый мост через р. Обь, реконструкция взлетно-посадочной полосы и расширение терминала в аэропорту Толмачево. Ранее цемент, выпускаемый АО «Искитимцемент», использовался при возведении ОбьГЭС, Новосибирского метрополитена, взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево, вокзала «Новосибирск-Главный», Новосибирского академического театра оперы и балета, Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», аквапарка «Аквамир», реконструкции взлетной полосы Чкаловского аэродрома и автомобильной дороги М-51 «Байкал», Бугринского моста через реку Обь в Новосибирске и Восточного обхода Новосибирска, жилых и торгово-развлекательных комплексов.

На предприятии напомнили, что предыдущий производственный рубеж в 100 млн тонн предприятие преодолело в августе 2012 года, накануне Дня строителя. Символично, что это событие также произошло в смену мастера цеха «Помол» Вячеслава Пирогова и машиниста цементных мельниц Дениса Бондарука.

Фото предоставлено пресс-службой компании