На Левобережном полигоне взяли пробы воздуха, воды и почвы

Комитет охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска и МКУ «Дирекция единого заказчика» взяли пробы воздуха, воды и почвы на территории и в санитарно-защитной зоне Левобережного полигона, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Сегодня на полигоне проводится плановый ежеквартальный отбор проб воды, почвы и воздуха. Мы проводим внутренний контроль, так как это поднадзорное городское предприятие. Если будут обнаружены какие-либо превышения по показателям, то доведем информацию до руководства предприятия для принятия оперативных мер для их устранения, — отметила председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова.

По ее словам, пробы воды взяли в наблюдательных скважинах, которые воздействуют на подземные воды. Также отобраны пробы почвы. Результаты будут известны в течение недели.

— Мы заметили на полигоне скопление некой зеленой жидкости. Взяты пробы для определения и анализа. Получив результаты, будем принимать меры, — подчеркнула Мария Сидорова.

Специалисты МКУ «ДЭЗ» с помощью прибора для анализа атмосферного воздуха провели замеры на территории полигона и в жилой зоне на ул. Малыгина на компоненты: бензол, углерода оксид, аммиак, углерод четыреххлористый, метан, сероводород. Превышений не обнаружено, все показатели в пределах нормы.

Фото из презентации ООО «Экология-Новосибирск»