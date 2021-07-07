Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 33259-2015

ООО «Волгопромстрой» осуществляет продажу фланцев стальных плоских приварных собственного производства. Они изготовлены согласно требованиям ГОСТ 33259-2015 и представлены изделиями тип 01 ряд 1.
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Приварные фланцы имеют плоскую форму и выполнены в виде кольца из стали с отверстием в центе. В него вставляют конец трубы, который фиксируют сваркой. На одинаковом расстоянии от центра на поверхности фланца сделаны отверстия, предназначенные для стяжных болтов или шпилек. С помощью крепежа фланец стягивают с ответным фланцем запорно-регулирующей арматуры, инженерного оборудования или на конце другой трубы. Герметичность соединения обеспечивают уплотнения.
Для изготовления фланцев применяют:
Материал подбирают с учетом состава, температуры и давления транспортируемой среды. Нужную форму металлу придают с помощью литья или сварки.
Чтобы обеспечить защиту от влаги и агрессивных веществ, фланцы и крепеж из низколегированной и углеродистой стали обрабатывают по ГОСТ 9.303-84. На поверхности образуется прочный слой цинка, который препятствует появлению коррозии.
Для герметичности фланцевых соединений можно использовать следующие виды уплотнений:
При выборе материала и исполнения прокладок учитывают особенности эксплуатации, климатическую зону и характеристики транспортируемой среды.
Благодаря разнообразию уплотнений и типоразмеров приварные плоские фланцы востребованы на производстве, при организации оросительных систем, в ЖКХ, энергетике и металлургии. Они позволяют получать прочные разъемные соединения, которые способны выдержать значительные нагрузки. К другим преимуществам таких узлов относятся:
При длительной эксплуатации из-за нарушения структуры металла возможно появление коррозии в местах сварки фланца с трубой. Чтобы исключить вероятность аварий, нужно предусмотреть защиту сварного шва.
ООО «ВолгоПромСтрой»
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