Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 33259-2015

ООО «Волгопромстрой» осуществляет продажу фланцев стальных плоских приварных собственного производства. Они изготовлены согласно требованиям ГОСТ 33259-2015 и представлены изделиями тип 01 ряд 1.

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Конструктивные особенности и материальное исполнение

Приварные фланцы имеют плоскую форму и выполнены в виде кольца из стали с отверстием в центе. В него вставляют конец трубы, который фиксируют сваркой. На одинаковом расстоянии от центра на поверхности фланца сделаны отверстия, предназначенные для стяжных болтов или шпилек. С помощью крепежа фланец стягивают с ответным фланцем запорно-регулирующей арматуры, инженерного оборудования или на конце другой трубы. Герметичность соединения обеспечивают уплотнения.

Для изготовления фланцев применяют:

сталь углеродистую, легированную и коррозионную разных марок;

листовой прокат.

Материал подбирают с учетом состава, температуры и давления транспортируемой среды. Нужную форму металлу придают с помощью литья или сварки.

Чтобы обеспечить защиту от влаги и агрессивных веществ, фланцы и крепеж из низколегированной и углеродистой стали обрабатывают по ГОСТ 9.303-84. На поверхности образуется прочный слой цинка, который препятствует появлению коррозии.

Для герметичности фланцевых соединений можно использовать следующие виды уплотнений:

термостойкие графитовые;

спирально-навитые;

эластичные плоские;

зубчатые металлические;

волновые.

При выборе материала и исполнения прокладок учитывают особенности эксплуатации, климатическую зону и характеристики транспортируемой среды.

Преимущества применения

Благодаря разнообразию уплотнений и типоразмеров приварные плоские фланцы востребованы на производстве, при организации оросительных систем, в ЖКХ, энергетике и металлургии. Они позволяют получать прочные разъемные соединения, которые способны выдержать значительные нагрузки. К другим преимуществам таких узлов относятся:

прочность и надежность конструкции;

продолжительный срок службы;

простота установки и возможность демонтажа без повреждения трубопровода.

При длительной эксплуатации из-за нарушения структуры металла возможно появление коррозии в местах сварки фланца с трубой. Чтобы исключить вероятность аварий, нужно предусмотреть защиту сварного шва.

ООО «ВолгоПромСтрой»

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