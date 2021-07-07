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Фланцы стальные плоские приварные ГОСТ 33259-2015

  • 07/07/2021, 09:37
При монтаже инженерных сетей и технологических трубопроводов применяют плоские приварные фланцы из стали. Они служат для фиксации труб между собой, с различными видами оборудования, емкостями и запорно-регулирующей арматурой.

ООО «Волгопромстрой» осуществляет продажу фланцев стальных плоских приварных собственного производства. Они изготовлены согласно требованиям ГОСТ 33259-2015 и представлены изделиями тип 01 ряд 1.

Чтобы недорого приобрести данные приварные фланцы, перейдите на страницу https://volgopromstroi.ru/products_no/flantsy-stalnye-ploskie-privarnye-gost-33259-2015.html. В каталоге представлены соединительные элементы диаметром от 10 до 2400 мм, которые рассчитаны на давление в системе 1-25 кгс/см2.

Конструктивные особенности и материальное исполнение

Приварные фланцы имеют плоскую форму и выполнены в виде кольца из стали с отверстием в центе. В него вставляют конец трубы, который фиксируют сваркой. На одинаковом расстоянии от центра на поверхности фланца сделаны отверстия, предназначенные для стяжных болтов или шпилек. С помощью крепежа фланец стягивают с ответным фланцем запорно-регулирующей арматуры, инженерного оборудования или на конце другой трубы. Герметичность соединения обеспечивают уплотнения.

Для изготовления фланцев применяют:

  • сталь углеродистую, легированную и коррозионную разных марок;
  • листовой прокат.

Материал подбирают с учетом состава, температуры и давления транспортируемой среды. Нужную форму металлу придают с помощью литья или сварки.

Чтобы обеспечить защиту от влаги и агрессивных веществ, фланцы и крепеж из низколегированной и углеродистой стали обрабатывают по ГОСТ 9.303-84. На поверхности образуется прочный слой цинка, который препятствует появлению коррозии.

Для герметичности фланцевых соединений можно использовать следующие виды уплотнений:

  • термостойкие графитовые;
  • спирально-навитые;
  • эластичные плоские;
  • зубчатые металлические;
  • волновые.

При выборе материала и исполнения прокладок учитывают особенности эксплуатации, климатическую зону и характеристики транспортируемой среды.

Преимущества применения

Благодаря разнообразию уплотнений и типоразмеров приварные плоские фланцы востребованы на производстве, при организации оросительных систем, в ЖКХ, энергетике и металлургии. Они позволяют получать прочные разъемные соединения, которые способны выдержать значительные нагрузки. К другим преимуществам таких узлов относятся:

  • прочность и надежность конструкции;
  • продолжительный срок службы;
  • простота установки и возможность демонтажа без повреждения трубопровода.

При длительной эксплуатации из-за нарушения структуры металла возможно появление коррозии в местах сварки фланца с трубой. Чтобы исключить вероятность аварий, нужно предусмотреть защиту сварного шва.

ООО «ВолгоПромСтрой»
+7 (831) 219-93-96
г. Нижний Новгород, улица Черняховского, 13

Фото предоставлено рекламодателем

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