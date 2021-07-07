Региональные рестораторы не получат льготу по НДС, потому что маленькие

Госдума одобрила законопроект об освобождении части ресторанного бизнеса от уплаты налога на добавленную стоимость с 1 января 2022 года. Напомним, освободить предприятия общепита от НДС предложил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам президента, за бизнесом сохранится право по уплате пониженной ставки страховых взносов 15%, даже если численность сотрудников у них вырастет до полутора тысяч человек (сейчас потолок в 250 человек), выручка составляет менее 2 млрд рублей в год, а удельный вес доходов от услуг общепита в общей сумме доходов составляет не менее 70%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что пилотный проект может стартовать осенью и продлится в течение года, в нем примут участие 500 компаний, которые уже отобраны Федеральной налоговой службой.

— Наши коллеги из Федерации рестораторов и отельеров России были инициаторами отмены НДС. Они несколько лет боролись за это, и мы рады, что у них это получилось. Отмена НДС положительно повлияет на рынок в разрезе работы крупных сетей с оборотом до 100 млрд, деятельность которых осуществляется под одним брендом, либо на тех, у кого общие фабрика-кухня или система управления. Как правило, сегодня им приходится дробить бизнес на 100 маленьких предприятий или уходить с рынка, так как даже крупный бизнес часто не справляется с налоговой нагрузкой, которая при общем суммировании доходит до 70%, — рассуждает председатель правления «ФРиО Сибири» Галина Шеломенцева. — Теперь им можно будет работать легально и спокойно под одной торговой маркой. Но Новосибирск эти изменения не коснутся. Практически вся отрасль общественного питания в регионе работает на упрощенной системе налогообложения, а уплата НДС возлагается на крупные компании с общей системой налогообложения.

Участники новосибирского ресторанного рынка уверены, что на их работе новые правила налогообложения не отразятся.

Галина Шеломенцева подчеркнула, что рестораторов и отельеров Новосибирской области больше интересует понижение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН), к примеру на 2%. Как это сделали в других регионах России. Эту идею участники рынка неоднократно продвигали на региональном уровне власти, но пока безрезультатно. По словам Шеломенцевой, в связи с третьей волной коронавируса, а также перспективой введения QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, рестораторы вновь планируют обратиться к правительству области с просьбой уменьшить налоговое бремя.

Сегодня на территории Новосибирской области насчитываются 202 ресторана, 917 кафе, 290 баров, 236 столовых, 320 предприятий быстрого обслуживания, 437 закусочных.