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Региональные рестораторы не получат льготу по НДС, потому что маленькие

  • 07/07/2021, 09:41
Автор:
Новости Новосибирска
Пробить льготы по УСН представители регионального рынка общественного питания не могут второй год.

Госдума одобрила законопроект об освобождении части ресторанного бизнеса от уплаты налога на добавленную стоимость с 1 января 2022 года. Напомним, освободить предприятия общепита от НДС предложил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. По словам президента, за бизнесом сохранится право по уплате пониженной ставки страховых взносов 15%, даже если численность сотрудников у них вырастет до полутора тысяч человек (сейчас потолок в 250 человек), выручка составляет менее 2 млрд рублей в год, а удельный вес доходов от услуг общепита в общей сумме доходов составляет не менее 70%. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что пилотный проект может стартовать осенью и продлится в течение года, в нем примут участие 500 компаний, которые уже отобраны Федеральной налоговой службой.

Если ставки по УСН не снизят бизнес будет уходить из Новосибирска

Если ставки по УСН не снизят бизнес будет уходить из Новосибирска

Участники новосибирского ресторанного рынка уверены, что на их работе новые правила налогообложения не отразятся.

— Наши коллеги из Федерации рестораторов и отельеров России были инициаторами отмены НДС. Они несколько лет боролись за это, и мы рады, что у них это получилось. Отмена НДС положительно повлияет на рынок в разрезе работы крупных сетей с оборотом до 100 млрд, деятельность которых осуществляется под одним брендом, либо на тех, у кого общие фабрика-кухня или система управления. Как правило, сегодня им приходится дробить бизнес на 100 маленьких предприятий или уходить с рынка, так как даже крупный бизнес часто не справляется с налоговой нагрузкой, которая при общем суммировании доходит до 70%, — рассуждает председатель правления «ФРиО Сибири» Галина Шеломенцева. — Теперь им можно будет работать легально и спокойно под одной торговой маркой. Но Новосибирск эти изменения не коснутся. Практически вся отрасль общественного питания в регионе работает на упрощенной системе налогообложения, а уплата НДС возлагается на крупные компании с общей системой налогообложения.

Галина Шеломенцева подчеркнула, что рестораторов и отельеров Новосибирской области больше интересует понижение ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН), к примеру на 2%. Как это сделали в других регионах России. Эту идею участники рынка неоднократно продвигали на региональном уровне власти, но пока безрезультатно. По словам Шеломенцевой, в связи с третьей волной коронавируса, а также перспективой введения QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, рестораторы вновь планируют обратиться к правительству области с просьбой уменьшить налоговое бремя.

Сегодня на территории Новосибирской области насчитываются 202 ресторана, 917 кафе, 290 баров, 236 столовых, 320 предприятий быстрого обслуживания, 437 закусочных.

Фото редакции

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Рестораны последствия локдауна рестораны ограничения ковид в ресторанах налоги для ресторанов


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