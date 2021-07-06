Антон Мор назначен гендиректором «Сибстекла»

На ООО «Сибирское стекло» (входит в «РАТМ Холдинг») сменился генеральный директор. Как говорится на сайте раскрытия информации, на эту должность на год назначен Антон Мор. Полномочия Павла Бобошика, который ранее возглавлял предприятие, прекращены по соглашению сторон.

В 2020 году в стекольных комплексах, расположенных в индустриальном парке «Экран», производство продукции, по сравнению с 2019 годом, выросло на 8% — с 597 млн до 643,3 млн, а в тоннах на 5% — со 180 тыс. до 189,3 тыс. тонн. Доля стеклотары, изготовленной по технологии NNPB (Narrow Neck Press and Blow — узкогорлое прессовыдувание, уменьшает вес стандартной бутылки на 90 г) — с 61 до 64%.

Выручка от реализации стеклотары составила 4,2 млрд рублей — на 14% больше, чем годом ранее, прибыль от продаж — 889 млн, тогда как в 2019 году 483 млн (+84%). EBITDA достигла рекордного значения — 1,13 млрд рублей (в 2019 году — 750 млн, в 2018 — 529 млн).

В настоящее время «Сибстекло» завершает масштабный инвестиционный проект по строительству новой печи, мощностью 375 тонн стекломассы в сутки — одной из крупнейших в России. На предприятии осуществляют пусконаладочные работы. После ввода печи в эксплуатацию общая производительность стекольных комплексов поднимется на 25% — до 800 млн стеклоизделий. Объем инвестиций — более 1,5 млрд рублей; в финансировании участвуют федеральный Фонд развития промышленности и Евразийский банк развития.