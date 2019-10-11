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Флекси-поезд с маслом ГК «Благо» отправлен из Новосибирска в Китай

Совместно с компанией «Европак» 8 октября со станции «Южная» Западно-Сибирской железной дороги в порт Владивосток был отправлен ускоренный флекси-поезд.
  • 11/10/2019, 21:12
Без названия

В состав  вошли 74 контейнера с рапсовым маслом, произведенном на Барнаульском маслоэкстракционном заводе (МЭЗ) группы компаний «Благо». Далее контейнеры с универсальной упаковкой «Флекситанк Европак» будут перегружены на морские суда и доставлены в порты Китая.

Запуск поезда прокомментировал исполнительный директор ГК «Благо» Сергей Бахонкин:

-Мы продолжаем развивать свою логистическую сеть, добавляя в нее новые маршруты и схемы транспортировки нашей продукции, позволяющие оптимизировать сроки доставки масел в том числе и в труднодоступные регионы Китая.

Для данного поезда на Барнаульском МЭЗ в течении 8 дней ежедневно формировалось по 11 контейнеров при том, что максимальная погрузочная производительность завода составляет всего 15 контейнеров. Благодаря, нашим партнерам поезд доставит груз в порт Владивостока по ускоренному графику движения — за 9 дней.

Экспорт продукции в страны Азии, в частности в Китай, является приоритетным направлением деятельности нашей компании, а оптимизация логистики с использованием современных технологий позволяет делать нашу продукцию более привлекательной и конкурентоспособной.

Благодаря подобному сервису, с регулярным отправлением продукции в составе одного поезда значительно сокращаются сроки и стоимость доставки продукции до порта назначения, в том числе оптимизируется и конечная составляющая транспортных расходов для клиентов.

-Создание регулярных контейнерных флекси-поездов одна из ключевых направлений сотрудничества для «Европак» и ГК «Благо». Такой формат перевозок позволит расширить географию продаж для российских экспортёров, так как использование «Флекситанков Европак» позволяет доставить груз в контейнерах практически в любую точку Юго-Восточной Азии через российские порты, — комментирует генеральный директор ООО «Европак» Людвиг Тарханьян.

Долгосрочное планирование и консолидация объёмов растительных масел и других наливных грузов на контейнерные поезда позволит оптимизировать сроки доставки продукции и снизить стоимость перевозки. Причем не зависимо, как для крупных предприятий, так и для менее крупных, которые отгружают по несколько контейнеров в составе «Флекси-поезда Европак».

Все это придаст импульс развитию экспортного потенциала России. Отечественная масложировая отрасль получит новое логистическое решение по доставке российских растительных масел из труднодоступных регионов России на экспорт и, как следствие, новые конкурентные преимущества на экспортных рынках по сравнению с другими странами-производителями.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Европак»

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